Android | migliaia di app scaricabili da PlayStore violano la privacy dei bambini

Blastingnews

: RT @LaStampaTech: Migliaia di app Android tracciano i bambini illegalmente @andreanepori - AndreaNepori : RT @LaStampaTech: Migliaia di app Android tracciano i bambini illegalmente @andreanepori - tbpaola : Migliaia di app Android tracciano i bambini illegalmente - infoitscienza : Android: migliaia di applicazioni mettono a rischio l'incolumità dei più piccoli -

(Di martedì 17 aprile 2018) Proprio come con le notizie false, le azioni o le inazioni di Facebook stanno creando polemica in tutto il settore tecnologico, anche sulla #si sta discutendo molto. Ladei dati è tornata ad essere un tema caldo e le persone stanno mettendo sempre più sotto il microscopio i servizi e soprattutto le applicazioni prima di una qualsiasi installazione. Proprio come YouTube, un nuovo studio condotto da ricercatori affiliati all'International Computer Science Institute riferisce chedi app VIDEO#potrebbero violare la Children’s OnlineProtection Act COPPA, ovvero le leggi sulla protezione dellaonline dei. Ma a differenza di YouTube, c'è ancora qualche incertezza su chi dovrebbe essere ritenuto legalmente responsabile o se c'è una chiara violazione. Il rilascio di dati privati è gia' abbastanza grave, ma il tutto assume ...