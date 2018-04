Ancora più bello e ricco | Lake Como Festival della Luce nel segno di Volta

Boeri : “Il sindacato ammicca ai populisti che vogliono spendere Ancora di più e dimenticare i vincoli di bilancio” : Lo scorso anno li aveva attaccati perché “sembrano seguire le stesse logiche del ciclo politico dei parlamentari” e “non difendono i salari“. Ora il presidente dell’Inps, Tito Boeri, torna a criticare i sindacalisti. “Il sindacato nostrano mostra sempre più attenzione a ciò che è fuori dal mondo del lavoro anziché a ciò che è dentro”, ha detto l’economista a margine della presentazione del Festival ...

Juventus - Ancora Buffon : “Ridirei tutto - forse in modo più civile…” : Juventus, ancora Buffon- Gigi Buffon, intervistato ai microfoni delle “Iene”, è ritornato sulle sue dichiarazioni del post partita tra Real-Juventus. “RIDIREI tutto, MA…” “Lì per lì tu non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché alla fine, seppur esternando in maniera eccessiva […] L'articolo Juventus, ancora Buffon: “Ridirei ...

Juventus - Ancora Buffon : “Ridirei tutto - forse in modo più civile…” : Juventus, ancora Buffon- Gigi Buffon, intervistato ai microfoni delle “Iene”, è ritornato sulle sue dichiarazioni del post partita tra Real-Juventus. “RIDIREI tutto, MA…” “Lì per lì tu non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché alla fine, seppur esternando in maniera eccessiva […] L'articolo Juventus, ancora Buffon: “Ridirei ...

L'attacco in Siria - una questione che spacca Ancora di più il centrodestra : VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana». Insomma, sembra di capire che con lui al governo, la mano a Putin rimarrebbe ferma e tesa. Sia dal punto ...

Troppo alto il prezzo iPhone X? Il successore costerà Ancora di più - Apple non demorde : Se qualcuno a fine 2017 ha avuto da ridire sul prezzo iPhone X che in Italia ad esempio ha toccato quota 1400 euro nella sua versione più accessoriata, ecco che potrebbe restare spiazzato dal costo del successore del modello premium che dovrebbe spostare l'asticella del valore commerciale del device Apple ancora più in alto. Quale sarà la strategia di Apple al riguardo? Gli analisti di UBS Steven Milunovich e Benjamin Wilson non hanno dubbi, ...

Il ritorno di De Corato porta la Lombardia Ancora più a destra : In un articolo di Repubblica del 2010 , al termine del proprio mandato, "lo sceriffo" si fa vanto della propria politica. È un bilancio "muscolare", quello che il vicesindaco Riccardo De Corato ...

F1 - analisi prove libere GP Cina 2018 : la Mercedes è davanti - ma Ferrari e Red Bull sono più vicine del previsto - Ancora bene Renault e Haas - ... : Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Cina , clicca qui per la cronaca, , terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni analisi, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature ...

F1 - analisi prove libere GP Cina 2018 : la Mercedes è davanti - ma Ferrari e Red Bull sono più vicine del previsto - Ancora bene Renault e Haas - sprofonda la Williams : Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Cina (clicca qui per la cronaca), terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni analisi, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature basse, vento e anche pioggia, tutte condizioni che non vedremo in gara, quando regneranno (o quantomeno dovrebbero regnare) sole e temperature più miti. Ad ...

F1 - analisi prove libere GP Cina 2018 : la Mercedes è davanti - ma Ferrari e Red Bull sono più vicine del previsto - Ancora bene Renault e Haas - sprofonda la Williams : Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Cina (clicca qui per la cronaca), terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni analisi, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature basse, vento e anche pioggia, tutte condizioni che non vedremo in gara, quando regneranno (o quantomeno dovrebbero regnare) sole e temperature più miti. Ad ...

Terremoto - Ancora scosse nel Maceratese : la più forte di magnitudo 3.4 - poi alcune repliche : Sciame sismico ancora in corso nel Maceratese , segmento più a Nord del cratere sismico del Centro Italia . Una scossa di Terremoto intensità moderata è stata avvertita dalla popolazione pochi istanti ...

EGX Rezzed 2018 : Ancora disponibili i biglietti per la più importante convention videoludica londinese : Manca pochissimo all'apertura dell'EGX Rezzed 2018, la più importante convention videoludica londinese che in questa edizione, come per le precedenti, vede la partecipazione dei più famosi addetti ai lavori del settore che saranno impegnati in numerose conferenze.L'evento non sarà solo l'occasione per ascoltare le figure professionali più importanti, ma anche per provare con mano oltre 200 videogiochi presenti sullo show floor della fiera. ...

Si vendono più case - ma a Torino prezzi Ancora in calo : Buone notizie dal mercato immobiliare torinese: vitalità e ottimismo sono le parole chiave per decifrare quest'ultimo anno, anche se non tutti i parametri sono davvero positivi. Bene le compravendite ...

Maceratese - Ancora scosse di terremoto nella notte. La più forte di magnitudo 3.4 : La terra continua a tremare nelle Marche. Un incubo senza sosta. L'ultima scossa di magnitudo 3.4 con epicentro a 2 chilometri da Pieve Torina in provincia di Macerata, si fatta sentire alle 2.00 di ...

E-Light di Enel Energia Ancora più leggera con il 15% di sconto : Enel Energia presenta una nuova promozione davvero interessante. Sino al prossimo 17 di aprile, infatti, sarà possibile attivare con uno …