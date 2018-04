Anche se in chat sono corna Mantenere la moglie tradita

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Una mazzata per il marito, un ammonimento per tutti gli altri uomini: andateci piano con il sesso via Internet, state alla larga dai siti di incontri a luce rossa. Perché se vostra, dopo avervi scoperti, se ne andrà di casa, la colpa sarà solo vostra. E se pretenderà che la manteniate per il resto dei suoi giorni, la Cassazione le darà ragione.se magari siete stati sposati con lei solo un anno.In tempi in cui dalla Suprema Corte arrivano decisioni dolorose per le donne alle prese con la fine del loro matrimonio - che da alcune sentenze innovative si vedono negare gli alimenti se poscavarsela da sole - decisamente controcorrente va l'ordinanza depositata ieri mattina dai giudici della prima sezione civile (femmina il presidente, femmina il relatore: ma non è detto che il dettaglio sia significativo). Confermando una sentenza della Corte d'appello di Bologna, i giudici ...