Anche Lo Stato Sociale e Francesca Michielin al Concerto del Primo Maggio

Sottomarino USA che ha attaccato la Siria è stato Anche a Napoli : Incidente diplomatico sfiorato per la presenza di un Sottomarino USA nel porto di Napoli. Il sindaco Luigi De Magistris ha scritto nei giorni scorsi al contrammiraglio Arturo Faraone, comandante della Capitaneria di Porto per chiedere il rispetto delle normative vigenti ed evitare che si verifichino nuovi casi analoghi. Il Sottomarino Uss John Warner sarebbe quello dal quale sarebbero partiti anche alcuni missili all’indirizzo della Siria ...

Via libera dall'UE a aiuti Stato per piccole bAnche in difficoltà : Teleborsa, - L'Italia incassa il via libera della Commissione europea agli aiuti di Stato previsti dallo schema di liquidazione delle piccole banche con asset totali inferiori a 3 miliardi di euro. Lo ...

'Anche il Napoli è stato danneggiato da Collina' : 'Io mi sono battuto per la Var in Italia e non capisco per quale motivo non si sia trasferita anche al modello internazionale. Ma immagino che certi poteri forti che esistono ad ogni livello quindi ...

“Barbara D’Urso con me - dopo il Grande Fratello..”. Pasquale Laricchia ‘torna’ e racconta tutto. Impossibile averlo rimosso : è stato uno dei concorrenti ‘top’. E Anche se ha cambiato vita - non ha dimenticato il ‘suo’ reality e soprattutto lei… : Il Grande Fratello sta per tornare e con lui anche Barbara D’Urso, padrona di casa del reality dal 2003 al 2004, subito dopo Daria Bignardi e immediatamente prima dell’arrivo di Alessia Marcuzzi, che è stata al timone del programma per ben 9 anni. Un Grande ritorno, dunque, per Barbara, che ha così anche l’occasione di . ‘riprendersi’ la prima serata, dopo gli esprimenti di ‘Baila!’ e ‘Stasera che ...

MAnchester United - Pogba rovina la festa City : 'Per i nostri tifosi perdere sarebbe stato come morire' : Vederli festeggiare proprio davanti ai loro occhi sarebbe stato decisamente troppo: avrà pensato questo Paul Pogba nell'intervallo dell'Etihad Stadium, mentre i tifosi del Manchester City già ...

Preso Anche l'ultimo del branco che aggredì Arturo a Napoli. La madre : "Lo Stato c'è e vince" : Si è chiuso il cerchio intorno agli aggressori di Arturo, il giovane di 17 anni accoltellato e ridotto in fin di vita a Napoli, lo scorso 18 dicembre, da un branco di ragazzini che, verosimilmente, volevano rubargli il cellulare. All'alba di oggi gli agenti della Squadra Mobile della Questura partenopea hanno prelevato dalla sua abitazione un giovane di 15 anni ritenuto uno dei due che sferrarono le coltellate. Per lui si sono aperte le ...

Anche Marx avrebbe salvato lo Stato dagli statalisti : Questa non è politica industriale né interesse nazionale, ma riesumazione di strumenti di policy vecchi, autoreferenziali e pericolosi , oltre che costosi, : implica infatti dimenticare la lezione ...

Intesa Sanpaolo rinuncia a garanzia Stato su titoli bAnche venete : Roma, 6 apr. , askanews, Intesa Sanpaolo procederà all'annullamento di 9,3 miliardi di euro di obbligazioni delle banche venete in suo possesso e rinuncia di conseguenza alla garanzia dello Stato sui ...

Salvataggio delle bAnche costato un terzo di quanto sostiene Travaglio : Ma si tratta di una stima del costo complessivo per l'economia, specificano da lavoce.info, che comprende anche, per esempio, le perdite private degli investitori. Per capire l'effettivo peso sulle ...

Isola - giorno 72. Jonathan contro Bianca dopo essere stato nominato Anche da lei : «Stasera dovevi schierarti. Non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca» : Isola dei Famosi 2018 - Bianca Atzei Si è chiusa l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui per sapere cosa è successo), e le alleanze sembrano ormai scompaginate. Nel mirino sembra esserci soprattutto Bianca Atzei, su cui iniziano a nutrire dei dubbi i suoi amici più cari dell’Isola: Alessia Mancini e Jonathan. Isola dei Famosi, giorno 72| Jonathan contro Bianca dopo la puntata i naufraghi tornano tutti insieme su ...

SICILIA - VOTI DI SCAMBIO : ARRESTATO CAPUTO/ Lega - tra gli indagati Anche Pagano e Attaguile : Lega, arresti in SICILIA per voto di SCAMBIO: ai domiciliari Salvino e Mario CAPUTO, ex deputato leghista in Ars. Salvini convoca in fretta il deputato indagato Alessandro Pagano(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:29:00 GMT)

Salvatore Caputo - arrestato esponente della Lega in Sicilia per voto di scambio. In manette Anche il fratello : L'ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Monreale di An Salvatore Caputo detto Salvino, avvocato penalista e commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento "Noi con Salvini" durante le elezioni amministrative della scorsa primavera, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di voto di scambio insieme al fratello Mario, anche lui avvocato, e candidato alle ultime elezioni all'Ars sempre con la ...

Lo Stato trova per le bAnche - d'affari - le risorse che dice di non avere per i cittadini : ... al ministero dell'Economia, si occupa di ricontrattare i derivati, non c'è valutazione del rischio, ci si affida totalmente alle banche d'affari." Autore Fabrizio Marchesan Categoria Politica