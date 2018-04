Anche il Samsung Galaxy S8 con problemi alla fotocamera | come affrontare la situazione?

Anche i Samsung Galaxy S6 no brand con l’aggiornamento XXU6ERC1 : ultimo rilascio? : Ancora novità per quanto riguarda il Samsung Galaxy S6, device che, pur essendo stato lanciato sul mercato tre anni fa, continua ad essere molto popolare nel nostro Paese come si potrà notare dalle novità che mi appresto a condividere con voi oggi 12 aprile. Dopo il rilascio del medesimo aggiornamento per coloro che hanno deciso di puntare un S6 Edge, infatti, in questo frangente dobbiamo assolutamente prendere in esame il modello flat e la ...

Torniamo a parlare dei Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, viste le persistenti anomalie che continuano a verificarsi anche in modalità aereo per entrambi i device. Dopo una prima analisi sull'andamento dell'autonomia dei due telefoni affrontata qualche settimana fa, ci sembra doveroso affrontare il caso di specie che sembrerebbe varcare anche i nostri confini nazionali e riguardare anche il resto d'Europa.

I possessori di Samsung Galaxy S8 e S8 Plus possono ora inserire GIF all'interno della modalità Always On Display aggiornando l'app nel Galaxy Apps. Piccola novità anche per Apps Edge, che ora permette di aprire le app con la visualizzazione popup.

Dopo i Samsung Galaxy Note 8 TIM, ricevono l'aggiornamento Oreo anche i brandizzati 3 Italia, con lo stesso firmware N950FXXU3CRC1 contenente la patch di sicurezza di marzo. Per i più esigenti (fate proprio bene ad informarvi ed a preservare lo stato di salute del vostro device), eccone i dettagli a seguire: Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia PDA: N950FXXU3CRC1 CSC: N950FCKH3CRBA CHANGELIST: 13094739 BUILD DATE: 02.03.2018 Android

Non vuole saperne di essere mandato in pensione il Samsung Galaxy S6, che fa suo anche l'aggiornamento di sicurezza di marzo, con relative patch associate. Per adesso il pacchetto, rispondente alla serie firmware G920FXXU6ERC1, ha iniziato la propria diffusione in Francia, a partire dagli esemplari no brand. Le dimensioni della build supera di pochissimo i 253MB, e non sembra includere altre caratteristiche al di fuori dell'intervento

Milano, 23 mar. (Labitalia) – Pagare il caffè al bar, comprare un libro in libreria. O fare acquisti al centro commerciale, o magari in spiaggia. Senza portare con sé soldi e monete; e neanche carte di credito, di debito e prepagate. Lasciando a casa, insomma, il portafogli. Oggi è sempre più possibile in Italia, sulla strada del 'cashless society'. Come? Con lo smartphone, sul quale è possibile 'caricare' i dati

Non si fanno certamente attendere le giuste offerte legate al prezzo di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che oggi fioccano soprattutto sul fronte Amazon. Gli abbonati Prime, infatti, hanno la possibilità di risparmiare circa 200 euro sull'acquisto dell'ultimo flagship sudcoreano, almeno per quanto riguarda la colorazione 'Midnight Black', in promozione speciale a 701.22 euro (versione italiana, venduta e spedita da Amazon). Ordinarlo oggi 23

Unieuro lancia il "Weekend NO IVA", promozione che per tutto il weekend sconterà del 22% tutti gli smartphone sopra i 199 euro. E a sorpresa l'offerta sarà valida anche per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus

arriva Samsung Pay, il servizio che permette di pagare con lo smartphone, tramite ovviamente la propria carta di credito che è stata memorizzata nello stesso. L'app dei coreani, a differenza di quella

Da oggi 22 marzo 2018 il servizio di pagamento in mobilità Samsung Pay è ufficialmente partito in Italia: ecco quali sono i dispositivi Galaxy, le banche e le carte fedeltà già compatibili.Oggi in Italia i possessori di alcuni smartphone della gamma Samsung Galaxy potranno effettuare i loro acquisti in mobilità con il servizio di pagamento Samsung Pay.L'azienda coreana ha infatti annunciato che il servizio è ufficialmente attivo anche nel

Galaxy S9+ , Galaxy S9 , Galaxy Note 8 , Galaxy S8+ , Galaxy S8 , Galaxy S7 Edge , Galaxy S7 , Galaxy A8 , Galaxy A5 , 2017, , Galaxy A5 , 2016, , Gear S3 frontier, Gear S3 classic, Gear Sport.

Samsung Pay è ora ufficialmente disponibile in Italia dopo qualche settimana di anteprima: scopriamo come funziona il nuovo metodo di pagamento e quali sono le carte, le banche e gli smartphone/smartwatch compatibili.

Samsung Galaxy S9 Plus già disponibile su Amazon a circa 150 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 999 euro: risulta infatti acquistabile a partire da 849,99 euro nella colorazione Midnight Black spedita da Amazon.

Samsung mantiene la leadership nelle vendite anche in Italia, dove precede Apple e Huawei, che però è in forte crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.