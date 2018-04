Anche il premio Pulitzer celebra #MeToo E fa bene

Pulitzer - premio a New Yorker e Nytimes per scoop sul caso Weinstein. Vince Anche il Washington Post per il Russiagate : New Yorker, New York Times e Washington Post ancora una volta nell’Olimpo del giornalismo. Le due testate newyorkesi hanno vinto il premio Pulitzer nella categoria “servizio pubblico” grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Al Nytimes anche il premio per la politica interna, conquistato insieme al Washington Post, per le inchieste sul Russiagate. I vincitori del più prestigioso premio giornalistico del mondo sono stati ...

Anche il 30 marzo il premio Happy Friday : ecco cosa prevede l’omaggio odierno : Si ripropone Anche oggi 30 marzo il premio Happy Friday, vista Anche la conferma di tutto il programma Vodafone Happy (la seconda edizione avrà inizio dal 5 aprile). Il regalo di stamane consiste in un buono sconto da 10 euro di cui usufruire nei negozi THUN, a fronte di una spesa minima di 30 euro. Per il via libera, servirà registrare il codice (uno per ogni cliente) non oltre il 13 aprile 2018. Per maggiori dettagli, si prega di visitare il ...

David di Donatello 2018 - ci sarà Anche Diane Keaton : a lei premio speciale : Nel corso della cerimonia ci sara' spazio anche per la musica : tre raffinate esponenti del mondo della canzone italiana Giorgia, Carmen Consoli e Malika Ayane eseguiranno dal vivo le canzoni ...

Boss in incognito 2018/ Diretta - Paolo Luchi protagonista : un premio Anche per Piera : Boss in incognito 2018 debutta oggi, venerdì 2 marzo, in prima serata su Raidue. Conduce Gabriele Corsi. Paolo Luchi del Materassificio Montalese è il primo imprenditore. (Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 23:01:00 GMT)

Premio sportivo dell'anno a Cortona - arriva Anche Magnini : Cortona, 24 febbraio 2018 - E' tra gli appuntamenti più attesi per il mondo dell'associazionismo sportivo cortonese. L'obiettivo, come ricorda anche lo stesso ideatore dell'iniziativa l'assessore allo sport cortonese Andrea Bernardini "è quello di valorizzare i talenti ...

Anche Laura Pausini a Miami per il Premio Lo Nuestro il 22 febbraio con la presentazione di Nadie Ha Dicho : Laura Pausini a Miami il 22 febbraio sarà una delle partecipanti al Premio Lo Nuestro. In occasione della sua partecipazione alla cerimonia, l'artista di Solarolo canterà la versione in spagnolo di Non è detto - Nadie Ha Dicho - che ha rilasciato il 26 gennaio in concomitanza con quello in italiano. L'annuncio della partecipazione al Premio arriva direttamente dalle pagine social di Laura PausinntFantastico (Fai quello che sei), nelle quali ...

Star in nero al Bafta - premio a Guadagnino - presenti Anche William e Kate incinta : Il principe William e la moglie Kate, di nuovo incita , nella foto in apertura, erano presenti, ieri sera, all'assegnazione degli Oscar inglesi. Il film di Luca Guadagnino 'Chiamami col tuo nome' si è ...

Ariana Grande vince il premio di NME “Eroe dell’anno” e lo dedica alla gente di MAnchester : Ariana Grande ha ricevuto un riconoscimento molto importante. La cantante è stata eletta “Eroe dell’anno” agli NME Awards 2018 – prestigiosi premi organizzati dal celebre magazine britannico – per il suo impegno a seguito del terribile attentato terroristico avvenuto al suo concerto dello scorso maggio alla Manchester Arena. [arc id=”1cebd4d2-e3f4-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] Ariana è stata premiata ...

VINCITORE SANREMO GIOVANI 2018/ Chi è? Ultimo : porta a casa Anche il premio di Rtl (Nuove Proposte) : Chi è il VINCITORE di SANREMO GIOVANI 2018? Ultimo, nome d'arte per Niccolò Moriconi, conquista titolo e consensi, piazzandosi ai vertici delle classifiche di iTunes.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 19:37:00 GMT)