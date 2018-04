“Amore…” Amici | Daniele eliminato | dedica per Lauren che commuove tutti i fan Il

caffeinamagazine

(Di martedì 17 aprile 2018) Sephora e, i due ballerini eliminati nella scorsa puntata del Serale di, sono tornati nella casetta Blu a salutare i loro compagni. E qui accade la piccola magia.corre da(per la quale aveva appena cambiato squadra passando dai Bianchi ai Blu), mentre lei era sul letto, chiaramente triste per l’eliminazione. “Amore” dice. “Adesso parliamo” continua. Il ballerino inizia a parlare in inglese per farsi comprendere dalla ragazza americana con cui ha intrapreso una relazione. “Devi essere forte, devi andare avanti” le dice ancora. “Sì, lo so. Lo farò” risponde lei. “Non è che non ci vedremo più. Ogni sabato sarò lì fuori. Se uscirai sarò qui a prenderti. Se non uscirai sarò a casa a guardarti e ti aspetterò fuori. Sei forte ce la puoi fare” dice ancorae si abbandonano in abbracci. “Non ho parole” affermaaccanto a. ...