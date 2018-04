Amici 17 Video | due pesi e due misure | Alessandra Celentano contro Heather

Valentina Verdecchi lascia Amici 17 per infortunio?/ Video - Maria De Filippi avverte : "Per te riposo assoluto" : Valentina Verdecchi deve abbandonare la scuola di Amici 17 dopo l'infortunio? Maria De Filippi avverte la ballerina: "Per te una settimana di riposo assoluto, poi..."(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 21:30:00 GMT)

Amici : botta e risposta tra Ermal Meta e Rudy Zerbi sull'eliminazione di Daniele Video : La seconda puntata [Video] di #Amici 17, il talent show di Canale 5 condotto da #Maria De Filippi, ha scatenato numerose polemiche per la doppia eliminazione dei due ballerini della squadra blu: Sephora e Daniele. In particolare, su Twitter c'è stato addirittura un botta e risposta tra il cantante di origini albanesi Ermal Meta, membro della commissione esterna di Amici 17, e Rudy Zerbi, professore della scuola e membro interno della ...

Alessandra Celentano contro Heather Parisi/ Video Amici 2018 : “Perché ridicolizza la danza classica?” : Alessandra Celentano contro Heather Parisi: Video Amici 2018. “Perché ridicolizza la danza classica? Lancia un bruttissimo messaggio, lei stessa viene da lì”. Le ultime notizie sullo sfogo(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 18:29:00 GMT)

Michele Bravi nelle casette di Amici 2018 incontra i concorrenti del 'Seralone' - video - : ... 'Ho iniziato a lavorare con loro qualche mese fa, mettendo a disposizione quello che io fino ad oggi ho imparato e vissuto con la musica e facendomi raccontare il loro mondo e la loro creatività'. E,...

Michele Bravi nelle casette di Amici 2018 incontra i concorrenti del “Seralone” (video) : Michele Bravi nelle casette di Amici 2018, incontra la squadra blu e la squadra bianca in piena fase serale. Il tutor dell'edizione numero 17 di Amici di Maria De Filippi, si reca a far visita alle due squadre prima che affrontino le nuove sfide in vista per il "seralone". "C'è da dire che questa squadra blu è molto sobria", commenta Michele Bravi. La squadra bianca, invece, è più "introspettiva". "I sorrisi vanno conquistati", dichiara Zic ...

Amici serale 2018 / Ed. 17 - Vincitore e eliminati seconda puntata : Sephora - "non mollerò il mio sogno" - video : Amici serale 2018, ed. 2017 diretta seconda puntata: le assegnazioni della squadra bianca e blu, Francesco Totti, Gianni Morandi e Ghali gli ospiti di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Giovani talenti si esibiscono al teatro Leo Amici - ci sono i protagonisti del nuovo video di Bennato : ... a diverso livello, nella realizzazione e produzione dello spettacolo che ogni anno è seguito da un nutrito pubblico, non solo nel Belpaese ma anche all'estero, via streaming. Quindi, i Giovani hanno ...

Einar Ortiz canta Senza Fine ad Amici 2018 con bacio finale alla fidanzata (video) : Einar Ortiz canta Senza Fine ad Amici 2018, nel corso della seconda puntata della fase serale in scena sabato 14 aprile, in diretta su Canale 5 dagli studi di Roma. Il cantante del team blu, per la seconda volta consecutiva, si è aggiudicato l'accesso alla terza fase della puntata. Risultato tra i tre concorrenti più votati al televoto, infatti, Einar Ortiz ha avuto la possibilità di salire anche sul terzo palco, insieme a due dei suoi ...

Amici 13 : ecco chi è stato eliminato nella seconda puntata Video : La seconda puntata del talent Amici 17 [Video] si è aperta con l'ingresso della conduttrice Maria De Filippi, mano con mano con l'ex capitano della Roma Francesco Totti. Il pubblico presente in studio si è alzato in piedi ed ha effettuato una standing ovation. Poi quest'ultimo ha annunciato l'ingresso di entrambe le squadre che si sono schierate sul palco. I blu hanno aperto la gara esibendosi con Gianni Morandi sulle note di 'Vita'. Dopo questa ...

[DIRETTA] Amici 17 : ospiti - esibizioni. Daniele eliminato? Video : Torna la seconda puntata del Serale di Amici17, dopo il successo di sabato scorso. Alle 21,20 vedremo nuovamente le sfide di ballo e canto tra la squadra bianca e squadra blu, protagoniste del talk show di Maria De Filippi. Partiti in 14 ragazzi, gli allievi di #Amici 17 sono rimasti in 13 dopo l’addio di un ballerino dei bianchi, Filippo, nel corso del primo serale della scorsa settimana. Chi saranno gli ospiti della seconda puntata del Serale ...

Gianni Morandi e Ghali - video Amici 17 : i due duettano con i ragazzi e poi… : Gianni Morandi e Ghali finalmente prendono posto sul palco di Amici 17 per l’atteso momento duetto. Mentre la squadra blu sembra ormai pronta ad aggiudicarsi anche questa vittoria, così come è successo nella prima puntata, i due ospiti salgono sul palco per lo scontro tra duetti. Gianni Morandi E Ghali AD Amici 17 Da una parte abbiamo Gianni Morandi che ha scelto i blu per esibirsi e duettare con Einar mentre dall’altra abbiamo Ghali ...

Irama con Un giorno in più ad Amici di Maria De Filippi convince Ermal Meta : “Lo produrrei subito” (video) : Irama con Un giorno in più ad Amici di Maria De Filippi sabato 14 aprile conquista la commissione esterna. Nella seconda fase della seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, Irama canta Un giorno in più. La padrona di casa mostra una clip che riguarda lo sfogo di Irama nella casetta della squadra banca dopo le prime esibizioni al serale. Il cantante non ha dato il massimo, complice l'emozione della prima puntata, e nella ...

Ghali ad Amici duetta con Morandi in Fatti mandare dalla mamma e canta Habibi e Happy Days (video) : Ghali ad Amici ha fatto il suo debutto sul palcoscenico del sabato sera di Canale5, portando la sua vena trap nel talent show più popolare per antonomasia. Ospite della seconda puntata del serale insieme a Gianni Morandi e Francesco Totti, il rapper di Baggio ha presentato al pubblico un medley composto dal suo brano Habibi, estratto dal disco Album, e la hit della scorsa estate Happy Days. Milanese, esponente di punta della nuova scena ...

GIANNI MORANDI/ Video - canta "Fatti mandare dalla mamma" sulla musica di Ghali (Amici 2018) : Dopo il successo della sua tournée invernale,GIANNI MORANDI sarà ospite del serale di Amici 2018 per esibirsi con i ragazzi ancora in gara. Fra le sue prossime tappe...(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:12:00 GMT)