Amici 17 | serale a rischio per Valentina | l’annuncio di Maria De Filippi

Gossip Amici 17 : Valentina Verdecchi lascia il serale per infortunio? Video : Nuova disavventura per il serale di #Amici 17? Stando ai #Gossip più recenti, sembrerebbe che una delle protagoniste assolute di questa caotica edizione del talent di Canale 5, potrebbe essere costretta a lasciare il programma per un infortunio. La ragazza in questione è Valentina Verdecchi, la criticata ballerina della 'Squadra Bianca' che durante la seconda puntata [Video]si è fatta male ad un muscolo della gamba. Sui profili social della ...

Alessandra Celentano attacca Heather Parisi dopo il Serale di Amici 17 : Heather Parisi criticata dalla Celentano dopo il Serale di Amici 2018 Alessandra Celentano ha replicato oggi alle critiche avanzate da Heather Parisi durante il secondo Serale di Amici 17. Quello che ha dato maggiormente fastidio alla professoressa di danza classica sono state le continue provocazioni che la showgirl ha lanciato in diretta contro la sua materia preferita. Alessandra ha quindi esordito il suo discorso dichiarando che facendo ...

Riassunto della seconda puntata del Serale di Amici17 del 14/04 : La seconda puntata del Serale si apre con Maria De Filippi che entra in studio insieme a Francesco Totti. Il calciatore, in qualità di ospite d’eccezione viene accolto da un’ovazione del pubblico e una standing ovation della commissione esterna. Maria dopo aver salutato il direttore artistico Luca Tommassini e le Commissioni, invita l’ex capitano della Roma ad annunciare l’ingresso delle Squadre che, sulle note di ...

Amici 17 - le pagelle del serale : anche Maria ha il suo Rosatellum - : anche basta, tanto poi quest'anno conta quanto Simona Ventura , svegliati Simo! Dov'è finita la nostra leonessa?, nell'economia del programma. Quanto la Meloni nella coalizione del centrodestra. ...

Amici 2018 - seconda puntata serale : scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi. : Continuano i battibecchi tra Heather Parisi e Simona Ventura: la ballerina statunitense critica la conduttrice per il carisma (falso) che attribuisce a Biondo. Ad Amici 17 arriva Gianni Morandi che sfida Francesco Totti e rappa a sorpresa con Ghali. Vince la puntata Carmen, fuori Daniele e Sephora. Ecco le fasi più emozionanti della serata! Amici 2018, Morandi sfida Totti e rappa con Ghali La seconda puntata di Amici 17 si apre con il ...

Ascolti tv ieri - Ballando con le stelle vs Amici – Il serale | Auditel 14 aprile 2018 : Scopriamo assieme, anche oggi, come si sono evoluti gli Ascolti del prime-time di ieri sera con riferimento ai nove principali canali del digitale terrestre. A contendersi il primo posto, Rai 1 con Ballando con le stelle e Canale 5 con il serale di Amici. La scorsa settimana si è aggiudicato il primo posto Ballando, e questa settimana come sarà andata? Ascolti tv ieri, 14 aprile **dati disponibili alle ore 10.00** RAI 1. Dopo aver annunciato in ...

Amici 2018 - secondo Serale : vince Carmen - eliminati Sephora e Daniele : Amici 2018: Carmen Ferreri vincitrice del secondo Serale E’ Carmen Ferreri la vincitrice del secondo Serale di Amici 2018. La cantante accede di diritto alla terza puntata, dopo che sabato 14 aprile la Commissione Esterna l’ha ritenuta più brava di Einar e di Matteo. In terza fase Carmen si è esibita con “Gli uomini non […] L'articolo Amici 2018, secondo Serale: vince Carmen, eliminati Sephora e Daniele proviene da Gossip ...

Il 2° eliminato del serale di Amici 2018 e il vincitore del 14 aprile con 3 cantanti in terza fase : Seconda puntata per il serale di Amici 2018, secondo concorrente eliminato, secondo vincitore. Carmen, del team blu, vince la puntata ma non può salvare nessuno, per decisione della produzione. RIASSUNTO DELLA PUNTATA I docenti di Amici di Maria De Filippi hanno scelto chi deve lasciare il talent show al termine del secondo appuntamento con la fase serale, in onda in diretta su Canale 5 sabato 14 aprile. Nel corso della prima fase, le ...