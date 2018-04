Ambiente | un muschio svedese è in grado di eliminare l’arsenico dall’acqua

meteoweb.eu

: La tecnologia al servizio dell'#ambiente con il #muschio naturale, in un'ottica di vera #economiacircolare grazie a… - GreenManagerLab : La tecnologia al servizio dell'#ambiente con il #muschio naturale, in un'ottica di vera #economiacircolare grazie a… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Una ricerca dell’Università di Stoccolma, pubblicata su “Environmental Pollution”, ha scoperto che un tipo dipuòl’80% dell’arsenico dalle acque contaminate in appena un’ora, rendendo l’acqua nuovamente potabile. Ilacquatico si chiama Warnstofia fluitans e cresce nel nord della Svezia: in futuro si ipotizza di fare crescere questoin torrenti e altri corsi d’acqua che contengono alti livelli dell’inquinante. “Il nostro scopo è che il sistema umido basato sulin via di studio riesca a filtrare l’arsenico prima che l’acqua diventi potabile e utilizzabile per l’irrigazione. In questo modo, l’arsenico non ce la farà ad arrivare nel nostro cibo,” ha spiegato Maria Greger, a capo del gruppo di ricerca. L'articolo: unè indi ...