Amazon Usa rinuncia alla vendita di farmaci con ricetta

Contro Amazon un ordine esecutivo di Donald Trump : "Verificare le finanze del servizio postale USA" : Il presidente decide la costituzione di una task force perche' faccia una valutazione esatta dello stato delle finanze del servizio postale. Valutazione alla quale potrebbe seguire una revisione dell'accordo proprio con il colosso del commercio online, allo scopo di far pagare alla creatura di Jeff Bezos piu' tasse

Usa - mossa anti-Amazon di Donald Trump : 05.05 Trump, con un decreto, ha ordinato un' ispezione sulle finanze del servizio postale federale,definite "insostenibili". mossa che gli osservatori legano ai ripetuti attacchi del presidente ad Amazon, accusata di pagare troppo poco per la consegna dei propri pacchi. Trump chiede la costituzione di una task force perché faccia una valutazione esatta dello stato delle finanze del servizio postale. Valutazione alla quale potrebbe seguire una ...

Amazon Prime porta in Italia - prima che in USA - l'intero serial The Terror : I clienti Italiani da oggi potranno così gustarsi gli ultimi episodi, in lingua originale o con doppiaggio in Italiano, accedendo alla piattaforma streaming. The Terror e ispirata al romanzo best-...

The Terror : l'intera stagione della serie Amazon disponibile in Italia prima che in USA : Se vuoi seguire questa e altre serie, oltre a film ed altre novità in streaming iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Usa : Amazon azienda hi-tech che investe di più in ricerca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Amazon : gara in Usa per 2/a sede - Maryland offre 5 mld : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Virtual Dash Button Di Amazon : Cosa Sono - Come Funzionano - Come Si Usano : Su Amazon Italia arrivano i Virtual Dash Button. Ecco Cosa Sono, Come Funzionano, Come si Usano e a Cosa servono i nuovi Virtual Dash Button di Amazon Su Amazon.it arrivano i Virtual Dash Button Amazon.it lancia i Dash Button Virtuali, che consentono di trovare rapidamente un prodotto ordinato in modo ricorrente e riordinarlo con un solo clic: […]

Tech USA - crollo di Amazon e Tesla a Wall Street : Teleborsa, - Altra giornata nera per i Tech americani a Wall Street, dopo il sell-off della vigilia. Tra i player del comparto, scivola di oltre 6% il titolo Tesla seguita da Amazon che arretra del 4,...

Tech USA - crollo di Amazon e Tesla a Wall Street : Altra giornata nera per i Tech americani a Wall Street, dopo il sell-off della vigilia. Tra i player del comparto, scivola di oltre 6% il titolo Tesla seguita da Amazon che arretra del 4,7%. A pesare ...

Due famose catene di supermercati rischiano di chiudere a causa di Amazon Video : #Amazon Incorporation è un'azienda statunitense di commercio elettronico, la sua sede è a Seattle Washington, ed è la più grande azienda di internet al mondo. Amazon è stata insieme ad eBay tra le prime compagnie di e-commerce e una delle ditte simbolo per la bolla speculativa che riguardava internet verso la fine degli anni '90. Dopo lo scoppio della bolla, Amazon vide aumentare lo scetticismo nei confronti del suo modo di agire nel business, ...

Toys 'R' Us verso la chiusura dei suoi mille negozi in Usa - spinta dal digitale e Amazon : New York - Potremmo chiamarlo, letteralmente, un gioco al massacro. E' quello al quale da' il via Toys 'R' Us, che nei prossimi giorni dovrebbe chiudere per sempre i suoi quasi mille negozi ...

Amazon in trattative con banche inclusa JP Morgan per creare conto corrente : Amazon è in trattative con alcune grandi banche, inclusa JP Morgan Chase, per dar vita a conti correnti che il gigante dell'e-commerce potrebbe decidere di offrire ai suoi clienti. E' quanto riportato ...