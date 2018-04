Allegri | “match con Crotone più importante di quello con Napoli”

calcioweb.eu

: Le 19 giornate della #Juventus che hanno ribaltato il campionato. Così #Allegri ha preso 10 punti a Sarri in un sol… - capuanogio : Le 19 giornate della #Juventus che hanno ribaltato il campionato. Così #Allegri ha preso 10 punti a Sarri in un sol… - deatoffees : #Allegri come al solito con grande buon senso, sa quanti sia importante rimanere a piu 6 prima del match vs… - Aldous59 : @StepInter1 Un mezzo giocatore che Allegri fa giocare in match clou di Champions League da titolare? -

(Di martedì 17 aprile 2018) “Tra le due partite di questa settimana, la partita con ilsarà la piùe decisiva perché arrivare a +6 allo scontro diretto con il Napoli è un vantaggio”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus Massimilianoalla vigilia della trasferta diche anticipa di 4 giorni lo scontro diretto del Napoli. “Fino a che la matematica non ci dà la certezza dobbiamo stare tranquilli -ha aggiuntoin conferenza stampa-. Ilsta bene, ha 6 punti in più dello scorso anno. Giocare lì è complicato, ci vuole pazienza, essere veloci, non farli ripartire e prendere i 3 punti. I ragazzi hanno dato una bella risposta dopo Madrid contro la Samp, ma anche domani dobbiamo vincere perché i punti che abbiamo non bastano. Il Napoli ha lo Scudetto come unico obiettivo e farà di tutto per riaprirlo. Noi abbiamo anche la Coppa Italia ma ...