Allegri | “insulti Crozza-Benatia? E’ ora di fare silenzio”

(Di martedì 17 aprile 2018) “Giudicare dall’esterno non è mai facile. Dico solo che hanno parlato in tanti dopo Madrid, è ora disilenzio. Queste cose ci fanno disperdere energie, che invece dobbiamo mettere dentro il campo. Fuori dal campo quello che succede o dicono non ci deve toccare. Ora basta perché dobbiamo vincere Campionato e Coppa Italia”. L’allenatore della Juventus Massimilianosi esprime così sugli insulti tra il comico Maurizioe il difensore bianconero Medhi. “Sesarà multato lo dirà la società, domani gioca perché riposa Chiellini -aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match con il Crotone-. Ora dobbiamo solo stare zitti, mettere i tappi alle orecchie perché non dobbiamo sprecare energie dietro queste cose, perché appena dici qualcosa ci cavalcano sopra. Madrid è passata da una settimana, non ne voglio più sentir ...