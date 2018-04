Allegri | “Higuain diffidato? Non mi interessa | se sta bene gioca”

Allegri : “Higuain no - Dybala sì” : Allegri: “Higuain no, Dybala sì” Con il Napoli a 4 punti (anche se con una partita in più), la Juventus non può rallentare. I bianconeri, però, nell’anticipo della 27.a giornata hanno sulla loro strada un ostacolo difficile da superare: la Lazio di Simone Inzaghi. Massimiliano Allegri anticipa i temi del match in conferenza stampa dove […]

Lazio-Juventus - Allegri : “Higuain è out - Dybala e Buffon giocano. Siamo fiduciosi per la Champions” : “Higuain tra i convocati non c’è”. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri annuncia il forfait di Gonzalo Higuain per il match di domani all’Olimpico contro la Lazio: “Oggi si è allenato ma aveva ancora un po’ di dolore alla caviglia – aggiunge Allegri -. Per la sfida di Champions a Londra con il Tottenham mancano ancora 5 giorni e Siamo fiduciosi”. L'articolo Lazio-Juventus, Allegri: ...

Juventus - Allegri e gli infortuni/ “Higuain difficilmente in campo. Dybala? L'ho provato da prima punta” : Juventus, Allegri e gli infortuni: “Higuain difficilmente in campo. Dybala? L'ho provato da prima punta”. Le ultime notizie alla vigilia della sfida con l'Atalanta(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 17:21:00 GMT)