Allegri | “futuro? Con la società dobbiamo ancora incontrarci”

calcioweb.eu

: VIDEO #Allegri dopo #JuveSamp: 'Contro una squadra che sa palleggiare ci voleva lucidità. Ora inizia una settimana… - forumJuventus : VIDEO #Allegri dopo #JuveSamp: 'Contro una squadra che sa palleggiare ci voleva lucidità. Ora inizia una settimana… - romeoagresti : #Allegri: 'Con la società non ho ancora programmato niente. Per programmare il futuro bisogna incontrarci tutti, pe… - romeoagresti : #Allegri: '#Mandragora? Sta conseguendo una stagione positiva. Per il suo futuro dobbiamo vedere'. @GoalItalia #CrotoneJuve -

(Di martedì 17 aprile 2018) “Non abbiamo programmato niente. Ci dovremo incontrare con il presidente, con il direttore Marotta, con Nedved, con Paratici, per parlare delle esigenze della squadra e di quello che sarà il futuro di questa squadra”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus Massimiliano. “Al momento, visto che abbiamo una settimana importante, non abbiamo messo in programma niente. Ora l’importante è finire bene la stagione e portare a casa gli obiettivi da prendere”, ha aggiunto il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia del match con il Crotone. (AdnKronos) L'articolo: “futuro? Con laincontrarci” sembra essere il primo su CalcioWeb.