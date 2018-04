Allegri | “complimenti alla Roma | può arrivare in finale di Champions”

Juventus - Allegri raggiante : “complimenti ai ragazzi. Loro vincono le partite - non io” : E’ raggiante mister Allegri dopo il passaggio del turno della “sua” Juventus in Champions: “c’è da fare i complimenti a tutti per ciò che i ragazzi insieme alla società stanno facendo. Vincere a Wembley non era semplice, i ragazzi hanno saputo aspettare il momento giusto, rimanendo pazienti, e hanno colpito. Nel primo tempo abbiamo sofferto molto su delle palle perse, e Loro in questo sono micidiali: così abbiamo ...