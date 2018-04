Allegri | Basta parlare di Madrid

Juventus - Allegri tuona : "Basta parlare di Madrid - sprechiamo solo energie" : Massimiliano Allegri non vuole più sentir parlare della partita di Madrid. Il tecnico livornese è concentrato sul campionato e alla vigilia del match di campionato contro il Crotone di Walter Zenga, che i bianconeri giocheranno in trasferta, è parso carico e concentrato sulla sfida contro i calabresi: "La partita più importante è quella col Crotone. Gioca Szczesny e forse anche Marchisio. Higuain diffidato? Questa cosa non mi interessa".Allegri ...

