Allegri | ' Basta parlare di Madrid Crotone più importante del Napoli'

Allegri : “ora basta parlare di Madrid - portiamo a casa Scudetto” : “Ora basta parlare di Madrid”. Massimiliano Allegri manda in archivio la sfortunata notte di Champions e si concentra sui prossimi impegni della Juventus, a cominciare da quello di domani contro la Sampdoria. “Al 93esimo della partita era difficile mantenere la lucidità, non mi ha turbato né il rigore né Alex Sandro che non è salito. Bisogna solo fare i compimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita bellissima. E’ ...