Allegri | basta parlare di Madrid | col Crotone la gara più importante

Juventus - Allegri tuona : "Basta parlare di Madrid - sprechiamo solo energie" : Massimiliano Allegri non vuole più sentir parlare della partita di Madrid. Il tecnico livornese è concentrato sul campionato e alla vigilia del match di campionato contro il Crotone di Walter Zenga, che i bianconeri giocheranno in trasferta, è parso carico e concentrato sulla sfida contro i calabresi: "La partita più importante è quella col Crotone. Gioca Szczesny e forse anche Marchisio. Higuain diffidato? Questa cosa non mi interessa".Allegri ...

Allegri : “ora basta parlare di Madrid - portiamo a casa Scudetto” : “Ora basta parlare di Madrid”. Massimiliano Allegri manda in archivio la sfortunata notte di Champions e si concentra sui prossimi impegni della Juventus, a cominciare da quello di domani contro la Sampdoria. “Al 93esimo della partita era difficile mantenere la lucidità, non mi ha turbato né il rigore né Alex Sandro che non è salito. Bisogna solo fare i compimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita bellissima. E’ ...

