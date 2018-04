ambienteenatura

: Allarme deserto: Il Sahara si sta espandendo ed è anche colpa nostra! - DeboraMorano : Allarme deserto: Il Sahara si sta espandendo ed è anche colpa nostra! -

(Di martedì 17 aprile 2018) Il, dopo Antartide e Artide, è ilpiù grande del mondo e negli ultimi cento anni sembra essere diventato ancora più ampio. È quanto afferma uno studio condotto dagli esperti della University of Maryland. Apparentemente, la superficie deldelè aumentata di circa il 10% in meno di un secolo,per, probabilmente, dei cambiamenti climatici. Inoltre, ci sono alte possibilità che lo stesso trend si stia registrandoin altri deserti, la cui avanzata andrebbe perciò attentamente monitorata nel tempo. Lo studio è stato pubblicato sulle pagine della rivista Journal of Climate. Dal punto di vista scientifico, per ‘’ si intende una zona in cui le precipitazioni sono inferiori ai cento millimetri per anno. È proprio questo il criterio su cui si sono basati i ricercatori per “delimitare” ildel: gli ...