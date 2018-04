Alla Supermostra di Esselunga ho riflettuto sulla ‘retromania’ della sinistra

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 aprile 2018) Poco primachiusura” dia Firenze, sono andato a visitarla con la famiglia. Non voglio liquidare la “” perché un evento è interessante per i sentimenti e le riflessioni che suscita.ha messo in scena un teatro degli oggetti, una Wunderkammer del tempo che fu letto attraverso gli scaffali dei suoi supermercati. E vedere il mondo spiegato secondo il doppio movimentonostalgia e del packaging fa impressione. Non perché non sia veritiero, ma al contrario proprio perché icasticamente mostra di che sostanza sono fatti i nostri sogni: prodotti, o meglio merci. “” non dice il falso, dice che il vero è un momento del falso o ancora meglio che non c’è vita vera se non nella falsa. In questa vita falsa che è più vera del vero e che è la nostra vita degli ultimi decenni, in cui bisogna stare — per i più ottimisti — per portare ...