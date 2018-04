Alitalia - volo speciale Roma-Liverpool per semifinale Champions : Sono in vendita i biglietti del volo speciale Alitalia, organizzato per permettere ai tifosi della Roma di raggiungere Liverpool e assistere alla semifinale di andata della Champions League, in programma il prossimo 24 aprile nella città inglese. Il collegamento diretto offrirà complessivamente ai tifosi giallorossi 524 posti fra andata e ritorno ed è in vendita sul sito Alitalia.com e nelle agenzie di viaggio. Lo comunica Alitalia in ...

Alitalia - al tavolo sindacati e azienda per la cassa integrazione : Teleborsa, - Il futuro di Alitalia e dei suoi dipendenti resta incerto, in attesa di un acquirente che porti lontano dalle turbolenze l'ex compagnia di bandiera. Il tempo stringe e la situazione si ...

Alitalia/ I consigli di Norwegian da prendere al volo : Norwegian, compagnia aerea low cost intercontinentale, sta attraverso una piccola crisi che può peggiorare. ALITALIA può trarne degli insegnamenti.

Laura Pausini presenta il nuovo album su un volo Alitalia : Laura Pausini presenta il nuovo album, Fatti Sentire, su un volo Alitalia ribattezzato per l’occasione AliLaura. Il nuovo disco di inediti è disponibile da oggi, venerdì 16 marzo, nei negozi e in digitale in tutto il mondo. La cantante presenterà il nuovo album anche nel programma di Fabio Fazio Che Tempo che fa del 18 marzo. Laura Pausini presenta il nuovo album su un volo Alitalia Laura Pausini si è trasformata in una hostess per un ...

Alitalia - non più Ex ma Compagnia di bandiera sulle ali del volo Lega-M5S? : Teleborsa, - Dal raggio dei radar dell'ultima ora sembrerebbero come d'incanto scomparsi loghi e colori di Lufthansa , Air France-KLM , Delta Air Lines , easyJet e nomi di "Fondi esteri" di varia ...

Alitalia - commissari al tavolo con Cerberus e Air France : Teleborsa, - commissari straordinari al lavoro per risolvere il nodo Alitalia . Secondo alcune indiscrezioni riportate da Reuters , sarebbe in corso oggi, 22 febbraio 2018, un incontro tra i ...