ALITALIA La quarta offerta nascosta di cui non si parla

ilsussidiario

: RT @AndreaGiuricin: Domani su @repubblica il mio intervento su #Alitalia e la quarta offerta sotto il tavolo (Stato=+tasse) - aptlombardi : RT @AndreaGiuricin: Domani su @repubblica il mio intervento su #Alitalia e la quarta offerta sotto il tavolo (Stato=+tasse) - AndreaGiuricin : Domani su @repubblica il mio intervento su #Alitalia e la quarta offerta sotto il tavolo (Stato=+tasse) -

(Di martedì 17 aprile 2018) Ci sono t3 offerte per, ma c'è chi vorrebbe rimanesse in mani pubbliche. Ci sono però dei numeri che non giocano a favore della compagnia.