Alfie : nuovo ricorso a Corte Suprema : ANSA, - LONDRA, 17 APR - E' stata depositata l'istanza di un nuovo ricorso alla Corte Suprema britannica sul caso di Alfie Evans, il bambino di quasi due anni in stato "semivegetattivo" per una ...

Alfie : no stop cure fino a nuovo ricorso : 23.19 Una corte d'appello britannica ha nuovamente respinto il ricorso dei genitori di Alfie Evans, il bimbo di due anni affetto da una malattia degenerativa del sistema nervoso, ma hanno ordinato che il bimbo continui a ricevere l'assistenza vitale delle macchine fino a una nuova azione davanti alla Corte Suprema, già annunciata dai genitori. La coppia si batte affinché il piccolo non venga staccato dalle macchine che lo tengono in vita, e ...