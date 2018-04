“Alessia | si vede tutto!” Isola dei Famosi | entra in studio Stefano De Martino e la

caffeinamagazine

: RT @TheItalianSam: - Alessia Mancini torna dal marito - Rosa riceve una proposta di matrimonio - Francesca non vede l'ora di mangiare IO… - LupiMoni : RT @TheItalianSam: - Alessia Mancini torna dal marito - Rosa riceve una proposta di matrimonio - Francesca non vede l'ora di mangiare IO… - P1Bliss : RT @TheItalianSam: - Alessia Mancini torna dal marito - Rosa riceve una proposta di matrimonio - Francesca non vede l'ora di mangiare IO… - nathsx_ : RT @TeleRacconto: 'Te l'ho già detto una volta che come attrice non vali niente' Nino ad Alessia. Da queste piccole cose si vede la vera es… -

(Di martedì 17 aprile 2018) E alla fine, dopo più di due mesi, è arrivata l’attesissima finale dell’dei. Mai edizione fu più chiacchierata: il canna-gate, quest’anno, ha letteralmente dominato ogni diretta. Ma non la finale, che eccezionalmente si è svolta all’Expo di Milano. Ci sono arrivati in 5 – Jonathan Kashanian, Francesca Cipriani, Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei – ma, tra sfide e televoti lampo, nel corso della puntata sono stati ‘fatti fuori’ uno a uno, fino alla proclamazione del vincitore di questa 13esima edizione. Come da pronostici, ha trionfato Nino. Il verdetto è stato comunicato da Alessia Marcuzzi a notte fonda in pratica, all’1,36 di martedì 17 aprile. Il pubblico ha premiato il comico milanese – indimenticabile nel duo ‘Zuzzurro e Gaspare’ – con il 67% dei voti. Seconda Bianca, terzo Amauys, ...