Alessia Marcuzzi in abito da sposa alla finale dell’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi 2018 - vince Nino Formicola. Sorpresa di Valerio Staffelli ad Alessia Marcuzzi. Lei : “Striscia mi ha fatto stare male” : Nino Formicola, il Gaspare che insieme con Zuzzurro fece ridere milioni di italiani negli Anni 80 e 90, ha vinto L’Isola dei Famosi con il 67% dei voti. Quella del comico è stata una lunga e incredula cavalcata verso la vittoria finale: prima sconfiggendo Francesca Cipriani, poi battendo Amaurys Perez e infine avendo la meglio su Bianca Atzei, che tra un pianto e l’altro si è posizionata al secondo posto. Concorrenza sbaragliata, ...

“Signora Marcuzzi - questo tapiro è per lei”. Isola - Valerio Staffelli fa irruzione durante la diretta per consegnarlo direttamente alla padrona di casa. Ma dopo qualche istante succede un putiferio ed è la stessa Alessia a dover calmare tutti : Alessia Marcuzzi non ne può più e probabilmente è una dei pochi protagonisti di questa edizione dell’Isola che tornerà a casa felice, felice che tutto sia finito. Lo aveva dichiarato dalla Toffanin a Verissimo: “Non sono più riuscita a guardare Striscia la Notizia e tutti quei programmi che parlavano della mia Isola, ad un certo punto ho sentito la necessità di staccare”. Ieri poi la finale e l’incursione di Valerio Staffelli durante la ...

“Alessia - si vede tutto!”. Isola dei Famosi - entra in studio Stefano De Martino e la finale diventa ‘hot’. Il siparietto con la Marcuzzi fila liscio fino a un certo punto : non avevano calcolato ‘quel’ particolare : E alla fine, dopo più di due mesi, è arrivata l’attesissima finale dell’Isola dei Famosi. Mai edizione fu più chiacchierata: il canna-gate, quest’anno, ha letteralmente dominato ogni diretta. Ma non la finale, che eccezionalmente si è svolta all’Expo di Milano. Ci sono arrivati in 5 – Jonathan Kashanian, Francesca Cipriani, Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei – ma, tra sfide e televoti lampo, nel ...

“Applausi e lacrime - onore al vincitore”. Isola dei Famosi - grande emozione alla lettura della busta. Alessia Marcuzzi in ginocchio : “Sei tu! Sei tu!”. Ed esplode la gioia di tutto il pubblico : È stata una delle edizioni più controverse e seguite di tutti i tempi. L’Isola dei Famosi è finita e finalmente abbiamo un vincitore. Sbagliavano i bookmakers a puntare tutto su Amaurys (e chi non l’ha giocato puntando sul vero cavallo vincente avrà preso un bel gruzzoletto) perché chi si è meritato il rispetto dei telespettatori italiani è stato Nino Formicola, conosciuto dai più come Gaspare. “L’Isola è un’esperienza strana, quando ci ...

Valerio Staffelli consegna in diretta tapiro d'oro ad Alessia Marcuzzi - il pubblico urla 'fuori!' : Incursione di Striscia la notizia durante la diretta della finale dell' Isola dei Famosi. Valerio Staffelli consegna il tapiro ad Alessia Marcuzzi che accetta incredula:'Pure alla finale!', il ...

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ballo "hot”/ Video - presa con... vista in studio all'Isola dei Famosi : Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il balletto in studio, durante la finale dell'Isola dei Famosi diventa "hot". La presa di Dirty Dancing con...veduta!(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 01:13:00 GMT)

Valerio Staffelli irrompe in studio e consegna il tapiro ad Alessia Marcuzzi : Alessia Marcuzzi riceve il tapiro d’oro da Valerio Staffelli Nel momento dedicato all’intervista a Francesca Cipriani, ecco succedere ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato. Difatti a un certo punto l’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli ha fatto irruzione in studio per consegnare l’ennesimo tapiro alla conduttrice Alessia Marcuzzi per via del famosissimo caso canna – gate. Per i pochi che non lo ...

Alessia Marcuzzi si presenta con l'abito da sposa del suo matrimonio per la finale dell'Isola : Alessia Marcuzzi apre la finale dell' Isola dei famosi che potete seguire su Leggo.it con un look davvero originale. I più attenti si sono subito accorti che il meraviglioso abito bianco che la ...

Striscia la Notizia contro Alessia Marcuzzi : 'A 'Verissimo' 'frottole' con lacrimuccia d'ordinanza' : Nel giorno della finalissima dell' Isola dei Famosi, Striscia la Notizia continua ad attaccare Alessia Marcuzzi e replica all' intervista a 'Verissimo' dandole della 'bugiarda'. Isola, Alessia ...

“Ma come ti sei conciata?!”. Alessia Marcuzzi provoca. Per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi - la conduttrice si è presentata con un abito ‘anomalo’. La rete (che non perdona) lo ha fatto subito notare : “Svicolona ma dove vai?” : I naufraghi hanno ormai lasciato l’Honduras e sono tornati in Italia. come da tradizione, la finale vedrà infatti il gruppo cimentarsi nelle ultime prove in una location nostrana: non più l’Idroscalo, come gli anni precedenti, bensì il Mind, il Milano Innovaction District, l’ex area Expo di Rho (Milano). Si chiude così una delle edizioni più discusse e criticate di sempre, iniziata nel segno dello scandalo ...