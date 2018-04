Albania e Macedonia nell' Unione Europea Promossi ai negoziati dalla Commissione | ma

Unione Europea - Albania e Macedonia promosse dalla Commissione : “Via libera ai negoziati per l’adesione” : Albania e Macedonia vengono promosse da Bruxelles, che dà il suo via libera all’apertura dei negoziati di adesione. Lo hanno comunicato al Parlamento europeo l’Alto rappresentante dell’Ue, Federica Mogherini, e il commissario Ue all’Allargamento, Johannes Hahn. La decisione definitiva è ora attesa dal summit dei 28 leader, in programma a giugno. Secondo la valutazione della Commissione Europea, dopo aver ingranato con le ...