Al Vinitaly sbarca pure il vino prodotto da Renato Brunetta

(Di martedì 17 aprile 2018) Produrre? "Un atto di incoscienza che mi ha reso felice", spiega soddisfatto, direttamente dai padiglioni veronesi di. Il parlamentare di Forza Italia, già ministro della Pubblica amministrazione durante il IV governo Berlusconi, torna nel suo amatissimo Veneto per dedicarsi a una passione altrettanto amata: quella della viticoltura. Intervistato dal Corriere della Sera,si racconta.Ha rilevato un'azienda enologica del Lazio, una tenuta di un'antica famiglia patrizia nell'Agro romano: "Ci lavorano i figli di mia moglie Titti, Dario e Serena Diana. Sono in produzione 12 dei 25 ettari a vigneto. Centomila bottiglie. Il rosso è un uvaggio di Montepulciano e Cabernet Sauvignon, affinato anche in botti di rovere usate per l"Amarone. Fra due anni sarà pronta una bollicina, assieme ad altri 5 vini."L'inizio nel 2013, quando l'ex ministro ricorda di ...