Al Salone del Mobile con La Freccia Design | speciale XL dell' Alta Velocità di Trenitalia

Gentiloni : "Al Salone del Mobile c'è made in Italy della qualità" : E l'inaugurazione è stata l'occasione per affrontare i temi caldi del settore, dell'economia, della politica del post elezioni. 'Credo sia davvero un'emozione tornare al Salone perché, sia per ciò ...

Salone del mobile 2018 - Lapo Elkann star a Garage Italia. La casa 3D del futuro : arriva in Europa l’anti-ecomostro : L’anteprima di tutte le anteprime della Design Week 2018 non poteva che cominciare con la presentazione della casa del futuro, 3D Housing, di Locatelli CLS Architetti. Il primo prototipo realizzato in Europa, il secondo al mondo dopo la Cina. Alle sei in punto a Piazza Beccaria il sindaco Sala arriva a piedi, da solo, senza corteo, senza autisti, senza portaborse. E’ una scena che ispira simpatia. Lo accoglie Massimiliano Locatelli per ...

Salone del Mobile 2018 un’edizione all’insegna della tecnologia : Si apre sotto il segno del nuovo Manifesto e di un rinnovato ottimismo e dinamismo il Salone del Mobile, vetrina della migliore produzione italiana e internazionale e “motore” d’impresa della città di Milano. Dal 17 al 22 aprile, a Fiera Milano, Rho. Riapre le porte il Salone del Mobile.Milano, appuntamento imprescindibile del settore a livello internazionale, e vetrina per eccellenza di creatività, innovazione e qualità. La 57a edizione ...

Gentiloni - Boccia e Casellati inaugurano il Salone del Mobile : ... allo stallo sulla formazione del nuovo governo, fino alle misure che gli imprenditori chiedono a quello che sarà il nuovo governo, per sostenere e rilanciare l'economia: "Speriamo che prevalga il ...

Gentiloni - Boccia e Casellati inaugurano il Salone del Mobile : Rho, 17 apr. (Adnkronos) – Ha ufficialmente preso il via, questa mattina a Milano, l’edizione 2018 del Salone del Mobile. A tagliare il nastro, intorno alle 11, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni insieme al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e alla presidente del Senato Elisabetta Casellati. “E’ davvero un’emozione per me tornare al Salone – afferma il premier – sia per ciò che succede ...

Salone del mobile - a Milano arriva "la natura dell'abitare" : A Milano dal 17 al 25 aprile, nel contesto del FuoriSalone, c'è "Living Nature: la natura dell'abitare".Il progetto, voluto dal Salone del mobile e sviluppato con lo studio di Carlo Ratti, architetto, ingegnere e docente al MIT di Boston è collocato in pieno centro, tra il Duomo e Palazzo Reale, sotto lo stretto controllo della soprintendenza ai Beni Architettonici per rispettare le decorazioni pavimentali della piazza (guarda il video).[[video ...

Milano - Gentiloni e Casellati inaugurano il Salone del Mobile : 'Qui l'Italia dimostra di poter crescere' : Taglio del nastro questa mattina a Milano per l'edizione 2018 del Salone del Mobile . A inaugurare la manifestazione è stato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni insieme al presidente di ...

Milano - il saluto di Gentiloni al Salone del Mobile : "Una emozione unica" : L'inaugurazione del premier con la presidente del Senato e il sindaco Sala: "Emozionato sia quanto succede qui, sia per quello che succede a Milano"

Salone del mobile 2018 - il design e il territorio : cinque mostre al Belvedere di Monza : Il progetto si chiama "Il design e il territorio" e dice molto: da domenica 15 aprile il Belvedere della Villa reale dove si trova il Triennale design museum è tornato a raccontare gli incroci della ...

Milano Design Week 2018 - Lauto protagonista del FuoriSalone : Si apre la Milano Design Week e la città è tutta un pullulare di eventi, installazioni e mostre allinsegna dellinnovazione e della creatività. A questo appuntamento il settore delle quattro ruote si conferma sempre più protagonista, sottolineando così lo stretto legame tra Design, mobilità e tecnologia. Perché lo stile, oggi, non è più solo una questione di gusto progettuale, ma è anche sinonimo di sostenibilità. Così, oggi, i centri stile e i ...

Cosa ci fa uno yacht davanti alla Triennale di Milano? L’installazione di design in attesa del FuoriSalone : Nell’ambito della Milano design Week, uno yacht come installazione di design. Lo ha portato Azimut/Benetti che ha scelto il contesto della Triennale per portare e installare a Milano uno yacht Azimut S7 di 21 metri, collocato nello spazio antistante il Palazzo dell’Arte. L’imponente installazione – La Dolce Vita 3.0, yachting in Milan – nasce con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai temi del design ...

Milano Design Week - cosa vedere al "Salone dell'auto-mobile" : Al Salone del Mobile di Milano l’immobilità non è mai piaciuta, tanto che da qualche anno la cosiddetta Design Week ha invaso...