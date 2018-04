Al Forum di Milano i campionati italiani di ginnastica artistica dal 4 maggio

La Mania di Riki al Forum di Assago (Milano) per un evento sold out : foto e video del concerto : Ieri sera il concerto di Riki al Forum di Assago a Milano: un debutto sold out nel prestigioso palazzetto per il Mania Tour 2018. Si tratta di un grande passo per Riki, giovane cantante venticinquenne vincitore della categoria Canto della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo il successo di vendite dell'EP Perdo Le Parole, anche il primo album di inediti Mania è salito al vertice della classifica iTunes Italia, sostenuto dai ...

Scaletta di Riki al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 12 aprile e ultimi biglietti in prevendita : Riki al Mediolanum Forum di Assago (Milano) si esibirà stasera, giovedì 12 aprile: è il suo primo concerto in un palazzetto dello sport. Per far fronte alla grande richiesta di biglietti per le tappe milanesi della sua tournée, si è reso necessario un cambio di location. L'evento, inizialmente previsto all'Alcatraz di Milano, è stato spostato al Mediolanum Forum di Assago e si terrà questa sera, giovedì 12 aprile. Ancora alcuni biglietti sono ...

Milano - gioia di vivere - e di cantare - di Lana Del Rey al Forum di Assago : Milano, 11 aprile 2018 - Ai tempi di "Born to die", nata per morire, Lana Del Rey a veva il cuore di tenebra di un personaggio di Raymond Chandler, anzi "un riflesso dei nostri incubi collettivi sul ...

Milano : primo Fintech Forum dedicato alle applicazioni della tecnologia blockchain : Bitcoin, certamente, ma non solo: la tecnologia denominata ‘blockchain’, ovvero la ‘catena di blocchi’ o ‘nodi’ che determina un innovativo sistema di certificazione trasparente e controllabile, sta invadendo altri ambiti e può risultare estremamente innovativa anche nell’economia reale: dagli atti senza più bisogno del notaio al trattamento dei dati sensibili, dalla filiera di qualità alla certificazione del Made in Italy. Di questo si parlerà ...

Afterhours in concerto al Forum di Assago/ Milano : la band di Manuel Agnelli presenta “Foto di pura gioia” : Afterhours in concerto oggi, martedì 10 aprile 2018, al Forum di Assago (Milano): la band di Manuel Agnelli presenta “Foto di pura gioia”, evento già sold out da mesi.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 05:30:00 GMT)

Mondiali di pattinaggio Milano 2018 Emozioni e lacrime - festa e record di pubblico al Forum di Assago : La festa è finita, gli amici se ne vanno. Carolina Kostner, medaglia sfumata sul filo di lana, verso le meritate vacanze. L'americano Patrick Chen, re del maschile, verso nuovi record del pattinaggio ,...

Laura Pausini a Milano - Mediolanum Forum di Assago : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne per il doppio concerto : Laura Pausini a Milano, per un doppio concerto al Mediolanum Forum di Assago a settembre. L'artista romagnola annuncia le date della sua tournée italiana e, subito dopo, un raddoppio dell'evento in programma a Milano. Laura Pausini a Milano sarà in concerto l'8 e il 9 settembre 2018 e i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne a partire da 36 euro per arrivare agli 87 euro per un posto nel primo anello numerato in tribuna ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano ci prova e lotta - ma il Real Madrid è più forte e sbanca il Forum : Dopo due vittorie consecutive, l’Olimpia Milano viene sconfitta in casa dal Real Madrid per 88-77. Spagnoli sempre in controllo e superiori alla squadra di Pianigiani, che comunque gioca una buona partita cercando di non mollare fino all’ultimo. All’Olimpia non basta un Curtis Jerrells da 18 punti, in doppia cifra chiudono anche Goudelock (11), Kuzminskas (11) e Micov (10). Il Real è riuscito a sopperire anche all’assenza ...

Gué Pequeno ha annunciato un concerto al Mediolanum Forum di Milano : Dopo il triplo successo al Fabrique di Milano, per Gué Pequeno è giunto il momento di sbarcare nella location indoor più ambita in Italia: il Mediolanum Forum di Milano. [arc id=”654bf71a-9426-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Il rapper debutterà nel prestigioso palazzetto milanese sabato 19 marzo 2019, con un concerto evento che celebrerà il meglio della sua carriera. I biglietti per lo show saranno disponibili dalle ore 11 di mercoledì 7 ...