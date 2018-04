Air Italy : sigla accordo di codeshare con Qatar Airways : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – Air Italy e Qatar Airways hanno siglato una partnership di code-share, attiva da oggi, per offrire ai clienti di entrambe le compagnie un servizio di connettività avanzata tra le sette principali destinazioni in Italia, il Qatar, le Maldive e Singapore. In base all’accordo, infatti, il codice “IG” di Air Italy sarà posto sui voli Qatar Airways tra Doha e Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Pisa e ...

Air Italy : sigla accordo di codeshare con Qatar Airways (2) : (AdnKronos) – “Siamo inoltre entusiasti – prosegue Rigotti – di accogliere i passeggeri di Qatar Airways a bordo dei nuovi voli Air Italy per visitare l’Italia e in particolare il Centro e il Sud, che incarnano la più autentica cultura mediterranea”. I biglietti aerei per le rotte Doha / Italia e Doha / Singapore-Maldive, nell’ambito dell’accordo di code- share, sono disponibili per ...

Air Italy annuncia il primo volo diretto Milano - Mumbai : Continua il piano d'espansione di Air Italy , c ompagnia aerea italiana con sede a Olbia nata dalla fusione fra Meridiana fly e Air Italy . Il vettore aereo ha annunciato il primo volo non-stop Milano ...

Ecco il primo aereo di Air Italy : da maggio i primi voli Video : Il primo Airbus A330 (per il lungo raggio) è stato ridipinto con la livrea della compagnia italiana in un hangar di Dublino. E dopo New York, Miami e Bangkok arriva Mumbai

Air Italy annuncia il nuovo Milano-Mumbai : tariffe lancio di andata e ritorno a partire da 342 euro : ... in grado di attrarre passeggeri in Italia e portare i nostri clienti italiani nel mondo, accogliendoli a bordo e invitandoli a provare la nuova esperienza di viaggio con Air Italy '. La tariffe ...

Air Italy via da Olbia? L'assessore regionale Careddu convoca i vertici : Il piano annunciato dall'Air Italy. Air Italy negli scorsi giorni ha predisposto il trasferimento verso l'aeroporto di Milano, a partire dal primo maggio, di trenta operatori di Meridiana Maintenance, ...

Air Italy - ex Meridiana nei nostri cieli grazie all’Aga-Khan e Qatar Airways : #airItaly #Meridiana #AirItaly #agakhan #QatarAirways Un tempo avevamo ALITALIA una vera “Compagnia di Bandiera”, che era uno dei nostri fiori all’occhiello. I migliori piloti, veicoli, la manutenzione, perfino le divise. Poi il crollo per i buchi finanziari con tanti zeri, il cambiamento di rotta, la finta rinascita – con una deprimente campagna di rilancio – ora la svendita. Tante altre realtà si muovevano ...

Air Italy presenta a Mosca i voli per Milano Malpensa e Costa Smeralda : A poco più di un anno dal primo decollo del Milano Malpensa Mosca , Air Italy si è presentata all'edizione 2018 della fiera del turismo di Mosca, MITT, con dati molto positivi. In occasione della ...

Blue Panorama subentra ad Air Italy sulla rotta Bergamo-Capo Verde : Teleborsa, - Blue Panorama Airlines opererà dal prossimo 16 maggio il collegamento diretto tra Milano Bergamo e l'aeroporto Amilcar Cabra di Sal, nell'arcipelago di Capo Verde, subentrando a Meridiana ...

Blue Panorama subentra ad Air Italy sulla rotta Bergamo-Capo Verde : Blue Panorama Airlines opererà dal prossimo 16 maggio il collegamento diretto tra Milano Bergamo e l'aeroporto Amilcar Cabra di Sal, nell'arcipelago di Capo Verde, subentrando a Meridiana , ora Air ...

"Dimenticate Roma". Un articolo di Forbes consiglia agli americani altri "luoghi meravigliosi" in Italia (e ringrazia Air Italy) : Dimenticate Roma: è tempo di esplorare la lenta e sensuale Sicilia. È questo il messaggio contenuto in un articolo di Forbes, scritto dal giornalista Anthony Grant: si tratta di un vero e proprio elogio alla nuova compagnia aerea Italiana, Air Italy, che sarà in grado di far scendere i passeggeri stranieri non più solo a Roma Fiumicino, ma anche ai piedi di gioielli del Bel Paese poco visitati. "Per gli americani ...

Air Italy e Alitalia : un modello per due : Sembra tuttavia che nessuno, in primo luogo chi dovrebbe pensare a una politica industriale di settore, si sia accorto che questo identico progetto di rilancio bisognerebbe attuarlo anche per ...

MAira - Civica Popolare - : 'Facciamo il Made in Italy della scienza' : Facciamo il 'Made in Italy della scienza e della ricerca', come per le altre nostre bellezze'. http://www.dire.it/wp-content/uploads/2018/03/Maira_scienza.mp4 2 marzo 2018

Nasce Air Italy : realizzata l'integrazione fra Meridiana e Air Italy : Teleborsa, - E' ufficiale: Nasce oggi 1° marzo 2018 AIR Italy, grazie alla realizzazione del processo di integrazione delle attività operative di Air Italy e Meridiana fly , con la conseguente ...