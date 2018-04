Aggiornamento iOS 12 mancante su quali iPhone e iPad? Più che probabile lista

Tutte le novità Aggiornamento iOS 11.4 beta 2 : problemi risolti e sfondi Product RED : Nelle scorse ore l'aggiornamento iOS 11.4 beta 2 ha fatto la sua comparsa sugli iPhone degli sviluppatori iscritti al programma sperimentale Apple. Le novità non mancano in termini di nuove funzioni e non sono poche neanche le soluzioni a determinati problemi che affliggevano i melafonini dopo la prima beta del pacchetto software. Partiamo dalle reali novità di iOS 11.4 beta 2: la prima più significativa riguarda i messaggi in iCloud (feature ...

Mixer : l’app per Android e iOS riceve un nuovo Aggiornamento : Mixer, la piattaforma di game-broadcasting conosciuta precedentemente con il nome di Beam e acquistata da Microsoft poco più di un anno fa, ha aggiornato le proprie app mobile per Android e iOS alla versione 3.2.0. Changelog HypeZone: i canali unici di Mixer che evidenziano gli streamer più vicini alla vittoria ora sono disponibili nell’app mobile! Picture in Picture: ora puoi esaminare altri streaming, leggere le pagine ...

Aggiornamento importante per Samsung Gear Fit 2 e Fit 2 Pro : preziosi arricchimenti : Rimessi in gioco anche i Samsung Gear Fit 2 e Fit 2 Pro, pronti a ricevere un importante Aggiornamento come successo la settimana scorsa ai Gear S2 (ve ne abbiamo parlato qui). Cambia pelle soprattutto Samsung Health, che si avvale adesso del duo di nuove funzionalità rappresentate da 'Gestione del peso' e 'Programma di fitness'. La prima opzione offre la possibilità di prendere visione del livello di attività quotidiana macinata, in abbinamento ...

Apple rilascia il primo Aggiornamento iOS che riguarda un diritto umano : L’ultimo aggiornamento di Apple non è stato un semplice modo per risolvere i problemi del software iOS, bug, o rilasciare nuovi servizi. Certo, ce ne sono, come l’atteso controllo batteria per rispondere alle accuse di obsolescenza programmata emerse lo scorso gennaio. Ma c’è di più. E sembra qualcosa legato a doppio filo con lo scandalo Facebook Cambridge Analytica. Che Tim Cook, ad di Apple, e Mark ...

Tre novità registrate con iOS 11.4 beta 1 : cosa aspettarsi dall’Aggiornamento? : Nel giro di poche settimane dovremmo toccare con mano anche l'aggiornamento iOS 11.4, almeno stando alle novità che sono trapelate nel corso delle ultime ore. Merito del rilascio della beta 1, giunto a sorpresa nella serata di ieri 2 aprile, dal quale possiamo trarre già alcuni spunti interessanti sui quali soffermarci. Nemmeno il tempo di analizzare più in profondità l'aggiornamento iOS 11.3, come avvenuto nelle ultime ore su OptiMagazine per ...

Nuova icona Privacy con Aggiornamento iOS 11.3 : non protetti dal phishing ma utenti consapevoli : Ieri sera l'aggiornamento iOS 11.3 ha fatto capolino su iPhone e iPad compatibili pure con una Nuova icona Privacy. Abbiamo raccolto tempestivamente tutte le novità del corposo update di oltre 400 MB e oltre ai cambiamenti relativi allo stato batteria e ai tanti problemi risolti, ci siamo concentrati pure sulla Nuova funzionalità con la quale Apple garantirebbe maggiore consapevolezza nella condivisione dei dati personali. Cos'è la Nuova ...

Tutte le novità dell’Aggiornamento iOS 11.3 rilasciato oggi 29 marzo : stato batteria - ARKit 1.5 e problemi risolti : Partita finalmente la distribuzione dell'aggiornamento iOS 11.3 su iPhone X, 8, 7, 6S, 6 e 5S e sugli iPad compatibili in questa serata di oggi 29 marzo, Quali novità sono state introdotte con il corposo update che pesa ben 712.4 MB? Con due giorni di ritardo rispetto a quanto preventivato, ecco che i possessori dei melafonini possono mettere mano ad un numero notevole di plus. Inutile negarlo, la funzionalità più attesa e appena introdotta ...

Grave falla e Apple tra iOS 11.2.7 ed iOS 11.3 : Aggiornamento d’urgenza in uscita : Si parla moltissimo da alcuni giorni a questa parte del possibile rilascio dell'aggiornamento iOS 11.3 per gli iPhone X e tutte le altre generazioni del device che arrivano all'iPhone 5S, ma arrivati a questo punto non si può escludere del tutto che ci sia lo step intermedio di iOS 11.2.7. Dopo le ultime indiscrezioni condivise con voi sulle nostre pagine nei giorni scorsi, complice il fatto che a strettissimo giro sono in programma degli eventi ...

Inaccettabile Huawei P8 Lite 2017 senza Aggiornamento Oreo : riscontro assistenza dubbioso : Il Huawei P8 Lite 2017 davvero potrebbe non ricevere l'aggiornamento Oreo? La giovane età del device, lanciato da poco più di un anno, le specifiche hardware compatibili e la grande diffusione del modello,non ci lascerebbero nutrire alcun dubbio sull'adeguamento software Android 8.0: eppure negli ultimi giorni abbiamo raccolto più riscontri negativi sul futuro rilascio e l'ultimo della serie, ottenuto dalla stessa assistenza Huawei, ...