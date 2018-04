Aeronautica Militare | trasporto sanitario per una donna in pericolo di vita

Formula E - tutto pronto per il GP : l’Aeronautica Militare presente a Roma : L’Aeronautica militare sara’ presente alla prima gara di Formula E a Roma. E’ quanto si legge su Twitter. “Vi aspettiamo al nostro stand promozionale con simulatore volo Eurofighter e postazione meteo per la realizzazione di previsioni live con personale qualificato”. L'articolo Formula E, tutto pronto per il GP: l’Aeronautica militare presente a Roma sembra essere il primo su Meteo Web.

Aeronautica Militare : trasportati d’urgenza 2 piccoli pazienti in pericolo di vita : Nella tarda serata di ieri, giovedì 5 aprile, un neonato di 17 giorni in imminente pericolo di vita è stato trasportato da un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino dall’aeroporto di Elmas a quello di Ciampino. Il neonato, trasportato presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, grazie all’ausilio di una culla termica, è stato accompagnato durante il volo dalla famiglia e da un’equipe medica che ha monitorato le sue condizioni di salute. Un altro ...

L'Aeronautica Militare portoghese si congratula con Ronaldo : 'Ti abbiamo insegnato a volare' - : In base a quanto riferisce Sky Sport , invece, tramite Sky Tech , il sistema che fonde trigonometria e un approfondito studio di solidi di rotazione ha calcolato che il punto d'impatto tra piede e ...

Aeronautica Militare : spettacolare esibizione delle Frecce Tricolori nel cielo di Firenze [VIDEO] : spettacolare esibizione sul cielo di Firenze da parte della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori: si è conclusa così la cerimonia solenne per il 95° anniversario della Aeronautica Militare, che è stato festeggiato questa mattina al piazzale Michelangelo. Le Frecce Tricolori hanno effettuato tre spettacolari passaggi sopra il centro della città, spuntando da sopra i colli di Fiesole, sorvolando trasversalmente la città per due ...

I 95 anni dell'Aeronautica Militare con le Frecce a Firenze : Firenze , askanews, - L'Aeronautica Militare ha celebrato il 95° anniversario della sua costituzione a Firenze. In presenza del ministro della Difesa Roberta Pinotti e dei vertici militari le Frecce ...

Leonardo consegna all'Aeronautica Militare UK il 'Britecloud' : La RAF sarà la prima forza aerea al mondo a mettere in campo questa nuova tecnologia di protezione. L'accettazione del sistema segue una serie di campagne di volo effettuate dalla RAF negli Stati ...

L'Aeronautica Militare italiana celebra 95 anni di vita : Firenze , askanews, - Novantacinque anni in 95 secondi. Con questo video L'Aeronautica Militare celebra il suo 95esimo compleanno. L'allora Regia Aeronautica nacque, infatti, il 28 marzo 1923; 95 anni ...

Aeronautica Militare celebra i suoi 95 anni di vita : domani le Frecce Tricolori a Firenze : Regia Aeronautica prima, Aeronautica Militare oggi, la forza armata nasce il 28 marzo 1923 con il Regio Decreto n° 645. Ieri come oggi, il personale e i velivoli della Forza Armata sono impegnati in numerose aree del globo per contrastare le minacce verso l’Italia e assicurare il rispetto dei principi di legalità internazionale e dei diritti fondamentali dell’uomo. 95 anni di vita caratterizzati dalle grandi imprese aviatorie dei ...

Firenze celebra il 95° compleanno dell’Aeronautica Militare : Mercoledì 28 si terranno al Piazzale Michelangelo le celebrazioni per il 95° compleanno dell’Aeronautica Militare e per gli 80 anni

Giornata Mondiale della Meteorologia : oggi la celebrazione - presente anche l’Aeronautica Militare : oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Meteorologia 2018 in occasione dell’anniversario della fondazione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, avvenuta nel 1950. In Italia le celebrazioni sono organizzate dall’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (Aisam), da Sapienza Università di Roma, dall’Aeronautica Militare e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche attraverso ...

Boati in Lombardia - il colonnello dell’Aeronautica Militare : ecco come si è svolto l’intervento dei nostri aerei e perché hanno infranto la barriera del suono : 1/10 ...

Boati in Lombardia - Aeronautica Militare : persi contatti radio con aereo - caccia decollati per “ordine di scamble” : Due caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si sono alzati rapidamente in volo nella mattinata di oggi dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo Boeing 777 dell’Air France, che aveva perso improvvisamente il contatto radio con l’agenzia italiana del traffico aereo. Gli Eurofighter hanno intercettato il ...

“Boom Sonico” in Lombardia : Caccia dell’Aeronautica Militare hanno dovuto intercettare volo sospetto proveniente dall’isola di Réunion [DETTAGLI] : 1/8 ...

Aeronautica Militare : bimbo in pericolo di vita - volo sanitario Cagliari-Genova : Nel primo pomeriggio di oggi 17 marzo, un bambino di un anno in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Cagliari a Genova a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare. Il piccolo paziente, accompagnato da un’equipe medica specializzata, è stato poi trasferito in ambulanza per essere ricoverato nell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini. La richiesta di trasporto, come accade in ...