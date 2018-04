“Addio” Uomini e Donne | colpo di scena nel trono di Nicolò Brigante | la corteggiatrice

caffeinamagazine

(Di martedì 17 aprile 2018), la scelta alclassico diventa sempre più difficile. E si allontana. No, non stiamo parlando di Nilufar Addati e Sara Affi Fella o di Mariano Catanzaro. Il tronista da cui tutto il pubblico si aspetta una decisione è. Arrivato in studio prima dei tre appena nominati, il bel siciliano dovrebbe concludere a breve il suo percorso a. ‘Dovrebbe’. Il condizionale è d’obbligo, perché sono settimane che i telespettatori stanno col fiato sospeso. Ma sembra proprio chenon riesca a schiarirsi le idee. Chi non ha visto le ultime puntate, fondamentalmente non ha perso niente: il dubbio diè sempre tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum, le due corteggiatrici rimaste. Eppure di colpi dice ne sono stati! In ogni caso, però, il 23enne continua a essere indeciso tra le due. L’avevamo lasciato ...