Acqua | rifiuti | trasporti | i nomi degli avvoltoi che ci divorano

(Di martedì 17 aprile 2018): iche ci– È tutto un magna-magna, questo si sa, lo sanno tutti. Ma Mario Giordano (– L’Italia muore, loro si arricchiscono – Mondadori, 2018, 200 pagine, 19 euri) sa puree cogdi chi magna, sa quanto magna ognuno di loro, sa come si procurano il cibo e lo racconta a chi ha ancora nel portafogli i soldi per comprare il libro, appena uscito. Come ha dimostrato in Profugopoli, il commercio dei migranti rende di più, molto di più del commercio della droga. Ora rivela quanto rendono le concessioni statali e le municipalizzate: molto di più, ancora di più dello sfruttamento dei migranti. Gliche lucrano in modo spropositato sulle concessioni riguardanti l’, i, i treni, le autostrade, non sono nemmeno tanti, ma i loro appetiti sono enormi, complici gli amichetti che cercano di saziarli – ma ...