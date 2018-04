“Abbiamo 53 anni di differenza E ci amiamo alla follia” | la coppia più “discussa al

caffeinamagazine

(Di martedì 17 aprile 2018) A leggerla così la loro storia sembra quella di tanti altri. Un incontro fortuito, tramite amici in comune, avvenuto al tavolo di una pizzeria. E il colpo di fulmine scattato subito, che li ha portati di lì a poco a iniziare una vera e propria frequentazione e poi una storia d’amore ufficializzata tra lo stupore di tutti. Sì perché nonostante la bontà dei loro sentimenti, sono in pochi a non sgranare gli occhi di fronte a Gary Hardwick, 19enne, esua fidanzata Almeda, che di primavere alle spalle ne conta ben 72. Sì, avete capito bene: i due, che dopo essersi frequentati per diversi mesi sono anche convolati a nozze, hanno unad’età di ben 53. Un dettaglio non certo da poco, che però non li ha mai scoraggiati nel corso della loro avventura mano nella mano, anzi. Sulle pagine del Daily Star, lasi dice più affiatata che mai e determinata a ...