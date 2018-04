lastampa

: A Torino l’assalto degli abusivi alle case Atc - StampaTorino : A Torino l’assalto degli abusivi alle case Atc - FScanderebech : A Torino l’assalto degli abusivi alle case Atc -

(Di martedì 17 aprile 2018) Per la cronaca l'occupazione della casa Atc - accertata anche dai vigili urbani della zona - è la numero quaranta che c'è in città. Senza contare gli alloggi utilizzati da chi non ha titolo, che sono ...