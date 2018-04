A Roma sono tornati i cassonetti gialli per la raccolta di abiti usati Cosa sapere

Buche a Roma - il Comune ammette : il ‘piano Marshall’ annunciato dalla Raggi non esiste - sono soldi già in bilancio : Il “piano Marshall” sulle Buche di Roma? Niente fondi “aggiuntivi” ma soldi già previsti nel bilancio di previsione 2018. Insomma: niente di straordinario. E il riferimento al supporto americano all’Europa del dopoguerra? “Solo una definizione mediatica” per indicare l’anticipazione temporale di interventi “in gran parte già previsti”. Con il perdurare delle condizioni ai limiti della praticabilità di buona parte delle strade capitoline e ...

Corsetti : strade di Roma sono tornate come nel dopoguerra : Roma – Di seguito la nota di Orlando Corsetti, consigliere Pd. “Un Piano Marshall finto. Non c’è proprio nulla di straordinario. Solo un ordinario concentrato in un momento di emergenza. E’ ormai prassi dell’amministrazione capitolina illudere i Romani che si sta intervenendo. In realtà la situazione di degrado del manto stradale di Roma è sotto gli occhi di tutti. Gli annunci a 5 stelle hanno le gambe corte. I ...

Nuovo stadio Roma - il Codacons ricorre al Tar : «Gli atti sono illegittimi» : L'associazione ha proposto ricorso al Tar, chiedendo l'annullamento degli atti «alla luce sia di evidenti profili di illegittimità, sia dei costi a carico della collettività». L'articolo Nuovo stadio Roma, il Codacons ricorre al Tar: «Gli atti sono illegittimi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio e Roma non volevano perdere - ci sono riuscite : Lazio e Roma non volevano perdere, ci sono riuscite – Non è che non ci hanno provato, a vincere, ma ha prevalso la voglia di non perdere. E quando due squadre non vogliono perdere, se hanno la fortuna di avere portieri e difese che la pensano proprio così, non c’è attacco che possa impedirglielo. Lazio e Roma hanno dato vita a una partita avvincente, con toni aggressivi e ritmi in crescendo, in certi momenti pareva di assistere a una ...

Roma - Di Francesco : "La gara col Barça deve darci consapevolezza. Florenzi e Manolas sono in dubbio" : "E' stato qualcosa di straordinario e inaspettato. Questa partita deve dare continuità, trattare le partite sempre allo stesso modo ci farà diventare più forti". Così Eusebio Di Francesco a proposito ...

Contrordine - lettori : i grandi Romanzieri sono per piccoli editori : La Mondadori di Niccolò Gallo e Vittorio Sereni; l'Einaudi di Italo Calvino, Elio Vittorini, Cesare Pavese; la Feltrinelli di Giorgio Bassani; la Bompiani di Antonio Porta. sono senza dubbio la storia ...

Garcia : 'Sono un tifoso della Roma - cancelliamo la finale dell'84!' : Rudi Garcia , oggi sulla panchina del Marsiglia, non ha dimenticato Roma e ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5 fa i suoi complimenti alla formazione giallorossa per la semifinale di Champions ...

Roma - ancora un'invasione di cinghiali : questa volta sono entrati in un condominio : Roma sempre più bestiale: nel filmato si vedono due cinghiali entrare in un condominio. E' successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 aprile, in via Colombini, zona Monte Mario...

Roma : gare per riparare buche sono lente - sindaca Raggi apre indagine : Roma: gare per riparare buche sono lente, sindaca Raggi apre indagine L’inchiesta interna dovrà accertare il motivo per cui è difficile trovare dirigenti e funzionari comunali disponibili a comporre le commissioni per aggiudicare le gare che riguardano i lavori stradali. “Pazienza finita”, avrebbe detto la prima ...

Roma : gare per riparare buche sono lente - sindaca Raggi apre indagine - : L'inchiesta interna dovrà accertare il motivo per cui è difficile trovare dirigenti e funzionari comunali disponibili a comporre le commissioni per aggiudicare le gare che riguardano i lavori stradali.

Umberto Tozzi a Roma - la generazione Ti amo 40 anni dopo. «Sono venuto dal Messico per lui» : di Emiliana Costa Roma - 'Sono venuto dal Messico solo per lui, nel mio paese è seguitissimo. La canzone preferita? Gloria '. A parlare, un fan d'oltreoceano di Umberto Tozzi , arrivato ieri, 11 ...

Stile Juve - il triste epilogo di Buffon. Quando il portiere diceva alla Roma che “gli errori arbitrali sono l’alibi di chi non vince” : Passano gli anni, la storia si ripete. Nel Marzo 2016 la Juventus veniva eliminata in Champions League agli Ottavi di Finale dal Bayern Monaco tra le polemiche. Beppe Marotta a fine gara tuonava contro la terna arbitrale tirando in ballo il “calcio italiano” Quando il problema era tutto Juventino: “non si possono subire arbitraggi del genere, incidono eccome, lo dicono le immagini, il calcio italiano va protetto. Auspico che il ...

Ho portato mio figlio a vedere vincere la Roma : sono a posto per 30 anni : Era iniziata una settimana fa con «noi» e «voi». Dove noi, cioè io, sono i tifosi del Napoli. Voi, cioè mio figlio di 7 anni, gli insopportabili Romanisti , e sì, chiaramente ho fallito qualcosa nel ...

Roma - Edin Dzeko/ “I soldi del Chelsea non mi interessano - sono rimasto per queste partite” : Roma, parla Edin Dzeko: “I soldi del Chelsea non mi interessano, sono rimasto per queste partite”. Il bomber della nazionale bosniaca, vero protagonista nel match di Champions di ieri(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:10:00 GMT)