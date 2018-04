A proposito di | Francesco Nuti | come sta oggi

“Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto si è già consolata : con lui”. L’ultimo gossip dall’Honduras taglia fuori Francesco Monte. A proposito : ecco che ne pensa l’ex fidanzato della naufraga - Matteo Gentili : Francesco Monte non è più un naufrago dell’Isola dei Famosi. Ha abbandonato il gioco dopo poche settimane perché a suo avviso le accuse di Eva Henger del presunto uso di marijuana al reality è meglio affrontarle nelle sedi opportune. E così l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e ora ex concorrente dell’Isola, è tornato in Italia lasciando in sospeso il flirt, appena iniziato, con la ...