A Palermo cala il sipario sul processo Stato-mafia

ilgiornale

: 'Nel cuore di ogni uomo c’è un nervo segreto che risponde alle vibrazioni della bellezza' (Christopher Morley)...… - GioviGio77 : 'Nel cuore di ogni uomo c’è un nervo segreto che risponde alle vibrazioni della bellezza' (Christopher Morley)...… - fabiotherocky : RT @vitale_rosalba: Buongiorno . Ci vorrebbe un po’ più di rispetto e cura per la nostra ?? #Palermo . #Cala immeritata bellezza x #Panormo… - vitale_rosalba : Buongiorno . Ci vorrebbe un po’ più di rispetto e cura per la nostra ?? #Palermo . #Cala immeritata bellezza x… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Trattativa, ultimo atto. Calerà in settimana ilsuldei processi della procura di, quello su cui una certa antisi gioca tutto.I giudici sono entrati ieri in camera di consiglio, la sentenza arriverà in settimana. E comunque vada, si chiude un'era. L'era delle istituzioni alla sbarra accanto ai boss, la peculiarità di questocominciato cinque anni fa. L'era dello scontro frontale tra i pm e le massime cariche istituzionali, vedi lo guerra pm-Quirinale per le intercettazioni tra l'allora capo delloGiorgio Napolitano e l'ex presidente del Senato Nicola Mancino, imputato di falsa testimonianza.Ne è passata di acqua sotto i ponti rispetto ai primi anni '90, l'inizio di tutto. Antonio Ingroia, l'ideatore del teorema giudiziario sulla trattativa dellocon i boss per fermare l'onda stragista dei primi anni '90, non è più pm, anzi ...