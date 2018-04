' A cena con la scienza' | il glifosate registra il tutto esaurito

[Il retroscena] Il ritorno di Toti - perdonato da Berlusconi : "Fai tu il pontiere con Salvini" : Non si parlavano da Natale, quando a chiamare il presidente di Forza Italia per gli auguri era stato il governatore della Liguria. "Non lo sento da un po'", aveva ammesso con sincerità rispondendo ad ...

Gentiloni torna in scena per le Regionali in Friuli : "Imbarazzante legare il voto qui con le vicende di Roma" : Dopo il Molise il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni torna in campo per le Regionali in Friuli Venezia Giulia, una "partita nuova" alla quale bisogna presentarsi con i "valori di una sinistra di governo" e senza collegare gli esiti alle scelte nazionali. Come invece fa Matteo Salvini. "Francamente - afferma sul palco del teatro Palamostre di Udine - mi sembra un modo imbarazzante di interpretare il carattere speciale dell'autonomia del ...

David Parenzo - intervista a Libero : 'Chi sono i miserabili con cui non andrei mai a cena' : 'Il governo Centrodestra-M5s si farà. Con Salvini agli Interni e Di Maio vice premier e agli Esteri. Ha dimostrato di conoscere alla perfezione tutte le capitali del mondo. E, soprattutto, il congiuntivo. L'inglese lo agevolerà parecchio'. David Parenzo, questo è sadismo puro. 'Macché sadismo. Lo vedrei bene nei centri per l'impiego, quelli che vorrebbe abolire. ...

Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne - le lacrime per Sara non convincono : "Tutta scena - vuole solo il trono" : Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: il corteggiatore di Sara Affi Fella torna nello studio del trono classico ma critica il fratello della tronista che lo ha offeso sui social.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:42:00 GMT)

Russia - giornalista muore cadendo dal balcone : indagava sui mercenari in Siria : È giallo sulla morte di Maksim Borodin, giornalista russo di 32 anni che stava indagando sul ritrovamento di cadaveri di mercenari di Mosca in Siria. L’uomo, caduto giovedì dal balcone del suo appartamento al quinto piano di Ekaterinburg, negli Urali, non ha mai ripreso conoscenza ed è morto domenica a causa delle ferite. La polizia segue ufficialmente la pista del suicidio: “È improbabile che questa storia sia di natura ...

Paola Barale confessa : «Io e Raz non ci parliamo più». Poi il retroscena : «Se ci fossimo sposati...» : Paola Barale , ospite a Domenica In , ha ricordato le varie tappe della sua carriera, parlando dei suoi progetti e tornando anche sulla relazione con Raz Degan . 'In questo momento non ci parliamo', ...

La Corrida - retroscena pesante. A pochi giorni dal debutto (con un successo clamoroso) - inizia a circolare una “certa” voce sulla trasmissione di Carlo Conti. Quel che si è saputo su quel “dilettante”… Ahia! : Sabato 13 aprile è andata in onda su Rai Uno la prima puntata de La Corrida. Erano 7 anni che il programma per essere stato condotto da Corrado, mancava dagli schermi. L’ultima volta lo avevamo visto su Canale 5 e al timone c’era Flavio Insinna. Ma gli ascolti furono piuttosto deludenti per Mediaset. E così il programma fu chiuso e non se ne parlò mai più. Fino a qualche tempo fa quando Carlo Conti ha deciso di rispolverare il programma – ...

ScenaRIO/ La linea Renzi vince nel Pd e prepara il governo (con Lega e FI) : Sembra buio fitto, in realtà qualcosa si comincia a capire. Nel Pd vince la linea Renzi: Martina lo ha detto. E questo spiega le mosse di Berlusconi. E pure di M5s. MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:01:00 GMT)DOPO LE CONSULTAZIONI/ La soluzione di Mattarella c'è ed è nascosta nei veti incrociati, di G.M. SalernoLE SCELTE DEL PD/ Un'alleanza con M5s meglio di Calenda e Macron?, di M. Marcellona

Donnarumma - una parata illegale per il record : quel retroscena con Reina... : Gattuso gli ha ricordato in settimana di avere l'obbligo di provare a diventare il migliore al mondo, parole che hanno prodotto l'effetto di toccare le giuste corde per il portiere di Castellammare ...

[Il retroscena] La crisi italiana è più forte dei 130 missili americani. Centrodestra a pezzi e M5s con la Nato. Il Pd verso la svolta : E al netto dei bollettini bellici dal fronte mediorientale, questi sì passibili di repentine accelerazioni, il barometro della politica oggi dovrà concentrarsi sulle capacità diplomatiche dei nostri ...

La Corrida : retroscena choc su uno dei concorrenti : Carlo Conti a La Corrida: un concorrente non è un dilettante allo sbaraglio? Ieri sera è andata in onda su Rai Uno la prima puntata de La Corrida. Il famoso e popolare show ideato e condotto da Corrado mancava dal piccolo schermo da ben 7 anni. Difatti l’ultima edizione è stata condotta da Flavio Insinna su Canale 5. Un’edizione che in termini di ascolti non ha soddisfatto la dirigenza Mediaset. Per questa ragione il programma è ...