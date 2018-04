A 8 anni vince il cancro terminale senza essere sottoposto a nessuna cura I medici | “Un

Premio Paganini - Zhu vince il prestigioso premio : ha 18 anni ed è di origini orientali : È il diciottenne Kevin Zhu il vincitore della 55ª edizione del Concorso Internazionale premio Paganini. Di origini orientali, Zhu è statunitense ed è un classe 2000. vince il premio che in passato ha consacrato Salvatore Accardo e Leonidas Kavakos.Continua a leggere

Formula E - vince la DS Racing di Bird. Gp elettriche a Roma per i prossimi 5 anni – FOTO : Il primo Gran Premio a “elettroni” di Roma se l’è aggiudicato un britannico, Sam Bird, al volante della sua DS Virgin. Secondo posto per il brasiliano Lucas Di Grassi su Audi e terzo per il tedesco Lotterer su Techeetah. Decisiva, per l’esito della gara, l’abilità nel gestire al meglio la capacità delle batterie e quella di sfruttare le pochissime opportunità di sorpasso che il circuito cittadino ricavato ...

Marcello Lippi compie 70 anni - storia di un vincente di natura : Quando Marcello Lippi arrivò sulla panchina della Juventus, non aveva mai vinto nulla. Sì, veniva da due buone stagioni divise tra Atalanta e Napoli, ma di titoli, nei primi 9 anni della sua carriera, ne aveva conquistati zero. La Juve, dal canto suo, non vinceva uno scudetto da otto anni, e nemmeno Trapattoni, lo stesso della Inter dei record di fine anni 80, era riuscito a guarirla. Affidarsi a un allenatore proveniente dalla provincia, a ...

Gioca 2 euro e ne vince 3mila al mese per vent'anni : "Speriamo sia qualcuno che ha bisogno" : Tremila euro al mese per vent'anni. Non ha ancora un nome il fortunato vincitore che ha sbancato il concorso Win for Life Giocando appena due euro e centrando la combinazione vincente che gli dà diritto a...

Ho portato mio figlio a vedere vincere la Roma : sono a posto per 30 anni : Era iniziata una settimana fa con «noi» e «voi». Dove noi, cioè io, sono i tifosi del Napoli. Voi, cioè mio figlio di 7 anni, gli insopportabili Romanisti , e sì, chiaramente ho fallito qualcosa nel ...

Bunge - vincere due set ad Atene per alzare una coppa europea attesa da 21 anni : In video La finale tra Olympiacos e Bunge Ravenna sarà trasmessa in streaming in diretta dalle ore 19.30 italiane sul canale Laola Tv. Questo il link: http://www.laola1.tv/en-at/livestream/...

Adele De Vincenzi - uccisa a 16 anni da un’overdose Il pm : “Condannate il fidanzato a 13 anni” : La ragazzina, residente a Chiavari, era morta a Genova il 29 luglio scorso dopo aver assunto assieme al ragazzo 19enne e altri due giovani, tra cui un’amica minorenne, della Mdma, una droga sintetica. Bernardin è accusato di morte come conseguenza di altro reato e spaccio.Continua a leggere

Kiko vince la 'guerra dei trucchi' contro Wycon : ha copiato il design dei negozi. Danni per 716.250 euro : Il gruppo Percassi, a cui fa capo la marca di cosmetici Kiko vince la 'guerra dei trucchi' contro Wycon la perugina fondata da Raffaella Pagano e Gianfranco Satta, accusata di aver 'copiato' il design dei negozi della milanese. La Corte d'Appello, si legge in una nota, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano dell'ottobre 2015 in relazione al riconoscimento della protezione del design dei negozi Kiko in base al diritto d'autore.L'ordine ...

Vino italiano vince in Francia - raddoppia export in 10 anni : Record storico per l'export di Vino italiano in Francia che sfiora i 170 milioni di euro nel 2017 e praticamente raddoppia negli ultimi 10 anni mentre nello stesso periodo al contrario gli arrivi ...

Boxe - Emanuele Blandamura pronto per il Mondiale : “Dopo 20 anni realizzo un sogno - non temo Murata : voglio vincere!” : Emanuele Blandamura è pronto per l’occasione della vita, è atterrato in Giappone dove domenica 15 aprile affronterà Ryota Murata per la cintura Mondiale WBA dei pesi medi. Semplicemente l’incontro atteso da sempre, la possibilità di concretizzare il sogno di adolescente è concreta, tra lui e l’Olimpo c’è “solo” il fortissimo nipponico che vorrà difendere il titolo di fronte al proprio pubblico. Serve ...

Giro delle Fiandre 2018 : Gianni Moscon e Matteo Trentin respinti dai muri della Ronde - per vincere serve di più : Gianni Moscon e Matteo Trentin sono stati respinti dai muri del Giro delle Fiandre 2018. I nostri due uomini di punta, insieme a Vincenzo Nibali, sono rimasti nel gruppo di testa fino agli ultimi 30 chilometri poi purtroppo non sono riusciti a cambiare il ritmo e a tenere il passo dei rivali. La Ronde non ha premiato gli sforzi dei due Trentini, presentatisi al via con tante ambizioni ma purtroppo incapaci di essere presenti nel momento in cui ...

Vincenzo Scarano 'vivo' dopo 40 anni : ... la designazione a sindaco , il primo democristiano per la città, fu quasi automatica, carica mantenuta per due mandati fino al 1977 con grande equilibrio e apertura politica anche nei confronti ...

Golf - il ritorno della Tigre. Tiger Woods di nuovo competitivo dopo anni difficili. Può tornare a vincere uno Slam : La Tigre è tornata a ruggire ed è pronta ad affilare i denti in vista del primo Major stagionale. Tiger Woods parteciperà all’Augusta Masters 2018 con un unico obiettivo: vincere. Non è più tempo di esperimenti per il più grande Golfista di sempre, atteso dal pubblico di Augusta come la star più fulgida di un torneo in cui si accinge ad essere assoluto protagonista. Un autentico calvario lo ha costretto a rimandare più volte il rientro ...