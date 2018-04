A 2 anni le spuntano i peli pubici | mamma sotto choc Quando la donna si accorge che la

caffeinamagazine

(Di martedì 17 aprile 2018)è nata, l’11 ottobre 2013, la piccola Brynnleigh Shepherd era sanissima. Una bella bambina in carne e in perfetta forma. Ma nel giro di qualche mese la sua vita è inesorabilmente cambiata. All’inizio del 2016 la madre della bimba ha iniziato a notare strani cambiamenti sul corpo della figlia: il suo seno stava crescendo e le erano spuntati i. Laera assolutamente sconvolta. La madre, Breeanna Shepherd, 23, l’ha quindi portata in ospedale dove è venuta fuori la scioccante verità: la bimba aveva un raro tumore maligno all’ovaio destro. È la più giovane malata di cancro del mondo e l’ospedale che la sta curando – il Saint Francis’s Hospital di Tulsa, Oklahoma, la sta “usando” come caso di studio. Ora la madre, intervistata dal Sun, ha deciso di raccontare la condizione della figlia che, dopo vari interventi per rimuovere il tumore, le tube e l’ovaio destro, ...