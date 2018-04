A 2 anni ha già i peli pubici | mamma sotto choc

I 91 anni di Benedetto XVI. Padre George : "Ha cantato e fatto piccola passeggiata". Gli auguri di Papa Francesco : Un compleanno festeggiato "in un clima tranquillo e familiare". E' trascorso così il 91/o genetliaco del Papa emerito Benedetto XVI, cui si sono stretti intorno in questa ricorrenza, nell'ex monastero 'Mater Ecclesiae' dove Joseph Ratzinger risiede in Vaticano, il fratello maggiore Georg, oggi 94/enne, giunto appositamente dalla Baviera, insieme ai più diretti collaboratori.In serata, ha fatto sapere la Sala stampa vaticana, "la ...

Gianni Boncompagni - un anno dalla morte/ La figlia Barbara : “L’eredità più grande? La leggerezza!” : Gianni Boncompagni, oggi è un anno dalla sua morte e la figlia Barbara lo ricorda tra le pagine del Fatto Quotidiano: “L’eredità più grande? La leggerezza!”.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:26:00 GMT)

Uomini e Donne - trono over : Anna Tedesco contro Gianni Sperti : Nuova polemica al trono over di Uomini e Donne. La ex dama Anna Tedesco accusa Gianni Sperti di essere tra le cause che l'hanno portata ad abbandonare la trasmissione di Canale5. In un intervista al settimanale Nuovo la bionda protagonista del programma di Maria De Filippi ha affermato di essere stata fortemente colpita dalle dichiarazioni dell'ex ballerino che ha più volte insinuato che lei e il cavaliere Giorgio Manetti erano "amici di ...

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne - in lacrime per Sara : per Gianni Sperti "C'è grande passione" : LORENZO RICCARDI a Uomini e Donne: il corteggiatore di Sara Affi Fella torna nello studio del trono classico ma critica il fratello della tronista che lo ha offeso sui social.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:16:00 GMT)

“La malattia l’ha ridotta così”. Com’è oggi Gigi Hadid. Da anni combatte con quella patologia e ora - però - le sue condizioni fisiche preoccupano. Sempre più cambiata - totalmente diversa dalla ragazza che era : La sua bellezza non si discute, epperò è innegabile che qualcosa nel corpo di Gigi Hadid stia cambiando. Le forme si sono asciugate, il ventre Sempre più scolpito, il viso ha perso quel tono che l’aveva fatta conoscere ed amare in tutto il mondo. Che Gigi Hadid avesse qualche problema è risaputo, era stata lei ad ammetterlo ma ora la situazione sembra essere peggiorata. La modella infatti si è mostrata sulle passerelle con molti chili in ...

Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : il corteggiatore non ha possibilità con Sara? : Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: il corteggiatore siciliano continua a conoscere Sara Affi Fella, ma il web è certo che la tronsta scelgierà il rivale Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:24:00 GMT)

Harry Styles : durante il live di Londra ha festeggiato l’anniversario dei genitori di una fan : Si allunga la lista dei momenti memorabili che accadono durante i concerti di Harry Styles! [arc id=”969fb982-c95d-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo la confessione shock di una fan, l’esilarante pronuncia del nome “Ornella”, il suo super selfie con Cesare Cremonini e la dedica ad Ariana Grande, ora è tempo degli anniversari di coppia! via GIPHY durante il concerto del 12 aprile alla O2 di Londra, Harry ha festeggiato ...

La cantina Il Colle festeggia 40 anni di vita al Vinitaly : Roma, 16 apr. , askanews, Correva il 1978 quando l'azienda 'Il Colle' fu fondata dall'enologo Fabio Ceschin, che professionalizzò un'attività avviata dal padre e dal nonno che da oltre un secolo ...

In fiamme i giacigli dei clochard alla stazione Termini : due salvati dal rogo - un ferito La Caritas denuncia : 'Ingenti i danni all'ostello - ... : In fiamme nella notte cartoni usati da senza fissa dimora come giacigli di fortuna davanti alla Caritas di via Marsala, nei pressi della stazione Termini a Roma. Sul posto i vigili del fuoco e la ...

Lippi - 70 anni festeggiati a Dubai : presenti Pelé e tanti altri ex campioni : Lo scorso 12 aprile ha compiuto 70 anni Marcello Lippi, allenatore destinato a restare per sempre nella storia del calcio italiano e mondiale. Dalla Serie A alla Cina, passando per la Nazionale: ...

Chi è Luigi Mastroianni? Biografia - età - vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne : Chi è Luigi Matroianni? Il corteggiatore di Uomini e Donne che si è fatto spazio nel cuore della tronista Sara Affi Fella e in quello dei telespettatori, che stravedono per lui e che si sono appassionati alla sua bellissima storia, della quale si è parlato largamente durante le puntate del dating show. Grazie alle curiosità su vita privata, età e Biografia di Luigi Mastroianni, potrete dire di conoscere perfettamente questo ragazzo che non ...

Gianni Sperti : ecco perchè non sopporto Giorgio Manetti! : Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari, svela per quale motivo da qualche tempo non sopporta più Giorgio Manetti e difende a spada tratta Gemma Galgani! Gianni Sperti, ha sempre ricoperto il ruolo di opinionista a Uomini e Donne. Spesso e volentieri il ballerino esordisce con battute pungenti, a volte ironiche ed il più delle volte centra il bersaglio. Ultimamente i telespettatori del programma dedicato ai ...

Amici - Ghali ospite duetta con Gianni Morandi : Sul palco di Amici 17 sono saliti il rapper Ghali e Gianni Morandi : i due si sono esibiti insieme per la prima volta sulle note del brano 'Fatti mandare dalla mamma' , realizzato in versione trap. È ...

BRA/ La Premiata Libreria Marconi ha festeggiato i primi 30 anni : Venerdì 13 aprile a Bra la Premiata Libreria Marconi ha festeggiato i suoi primi 30 anni di attività. I lettori di ieri e di oggi hanno affollato lo spazio che in questi anni, in questi decenni si è ...