“5 000 euro” GF | scandalo a poche ore dalla diretta Manca pochissimo all’inizio del

caffeinamagazine

: Complimenti ad Aziz Iaktri vincitore di #AppiaRun e grazie agli organizzatori. Grandi numeri oggi per sport e benef… - virginiaraggi : Complimenti ad Aziz Iaktri vincitore di #AppiaRun e grazie agli organizzatori. Grandi numeri oggi per sport e benef… - reportrai3 : A maggio verranno introdotte nuove sanzioni che potranno arrivare fino a 40.000 euro per chi non pubblica sulle eti… - M5S_Baroni : #terremoto #Maceratese Ecco come si presenta una casetta SAE arredata costata 2-3.000 Euro /mq subito dopo la prim… -

(Di martedì 17 aprile 2018)nooredella nuova edizione del Grande Fratello Nip e già si parla di scandali. Andiamo bene… Già. Proprio martedì mattina è uscito un comunicato della produzione che svela alcune novità di questa quindicesima edizione che sarà condotta da Barbara D’Urso. Dunque cosa si è saputo: i concorrenti sono 17 e resteranno nella casa per 7 settimane. Chi si aggiudicherà la vittoria porterà a casa un ricco bottino da 100.000 euro. Secondo quanto si legge nel comunicato, la casa sarà bella grande: un open space di 825 mq con piscina, giardino, sauna e tutti i comfort. Ovviamente ci sarà il tugurio, il “Lido Carmelita” e delle stanze buie dove verranno chiusi i concorrenti in casi “particolari”. 106 le telecamere che spieranno i ragazzi di cui solo 10 presidiate. La novità di questa edizione, comunque, è anche il ruolo che ricoprirà il pubblico. Già perché i telespettatori non ...