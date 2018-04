10 cose che probabilmente non sapevate su Hunger Games | La ragazza di fuoco | stasera in

Franceschini - fondatore BR : «Sul caso Moro ci sono cose che non possono essere dette» : Alberto Franceschini, oggi 71 anni, ripercorre le tappe del sequestro Moro 40 anni dopo il rapimento e l’uccisione del leader democristiano. (Prima puntata di tre)

Di Maio e la domanda indiscreta di Lilli Gruber : “Queste sono le cose che mi imbarazzano di più…” : Negli ultimi minuti della sua trasmissione, Otto e mezzo (su La7), la conduttrice e padrona di casa Lilli Gruber ha preferito andare oltre le trattative per il governo per dedicarsi a ben altre questioni. E a Luigi Di Maio, ospite in studio insieme a Massimo Franco, ha chiesto della sua ultima relazione, mostrando alcune foto di giornali di gossip che lo ritraggono insieme a Giovanna Melodia, avvocato e consigliera comunale di Alcamo L'articolo ...

Isola dei famosi - Bianca Atzei : crollo finale e testa a Max Biaggi. Proprio durante l’ultimo giorno in Honduras - la cantante non è riuscita a trattenersi e ha detto delle cose che lasceranno un segno profondissimo. Lacrime di commozione per lei e per i telespettatori : È febbre da finalissima, e i sondaggi in corso stanno animando il pubblico dell’Isola dei famosi per provare ad indovinare il vincitore. Intanto, però, oggi è andata in onda l’ultima puntata del day time. Per l’occasione, sono stati mostrati ai telespettatori gli ultimi momenti dei naufraghi in Honduras. Tra questi anche Bianca Atzei ha avuto modo di dire la sua prima della finale. La cantante, nello specifico, ha voluto dedicare ...

7 cose che i dermatologi non metterebbero mai sulla propria pelle : Questo blog è apparso pe la prima volta su HuffPost Us ed è stato tradotto da Stefano Pitrelli Di fronte ai problemi della pelle è al dermatologo che ci si rivolge, in cerca di consigli e indicazioni su come prendersi cura della propria epidermide. Ma vi siete mai chiesti loro che cosa facciano per proteggere la propria?Del resto i dermatologi sono professionisti, e se non ci avete fatto caso, hanno proprio quel genere di ...

Amore : cinque cose che non possono mai mancare in una relazione : Amore: cinque cose che non possono mai mancare in una relazione Far funzionare una relazione non è poi così facile, ma basta saper rispettare poche e semplici regole per avere un Amore al top Continua a leggere

Tasse - 8 cose da sapere per fare il 730 anche soli : La primavera porta le Tasse, ma ogni anno le porta con meno lavoro da fare da parte dei contribuenti. Quest’anno nella dichiarazione precompilata (il modello 730 che vale per i lavoratori dipendenti e i pensionati on line da lunedì 16 aprile) sono inseriti nuovi oneri e spese. Si va dalle spese per la frequenza degli asili nido alle donazioni per la ricerca. Si aggiungono alle spese sanitarie e veterinarie, gli interessi sui mutui, i premi ...

RISULTATI SERIE C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score : cosenza - un colpo da playoff! : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 35^ giornata del torneo. Il Lecce batte il Fondi e avvicina la promozione in SERIE B(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:14:00 GMT)

“Un grave errore”. Baudo sulla morte di Frizzi. A distanza di settimane non si placano i commenti sulla scomparsa di Fabrizio. Adesso arrivano le parole inaspettate del decano della tv : “Sono cose che si pagano…” : In queste settimane si è parlato tantissimo di Fabrizio Frizzi. La sua morte è stata uno choc per tutti e tantissimi colleghi hanno voluto riservargli un ricordo speciale. In tanto anni di carriera l’amato conduttore ha inanellato un successo dopo l’altro e con la sua simpatia e la sua classe è entrato nelle case e nei cuori degli italiani. Ma il mondo dello spettacolo non rimpiange soltanto un ottimo professionista, ma anche ...

Le 10 - piccole - cose che possiamo fare ogni giorno per salvare il Pianeta : Non sprecare energia elettrica Un mondo senza energia elettrica ci sembra impossibile ma con alcuni piccoli accorgimenti possiamo risparmiare e tutelare l'ambiente. Acquistando, ad esempio, ...

9 cose che le coppie felici fanno durante il weekend : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoDal lunedì al venerdì la settimana può essere frenetica e strapiena di scadenze lavorative, appuntamenti e altre incombenze che lasciano alle coppie poco tempo per ricaricare le batterie.Ecco perché, per una coppia, i weekend sono indispensabili per rallentare, riconnettersi e godersi la compagnia reciproca, senza ...

Ventura "Insigne fuori con la Svezia? La verità è.."/ Ex ct Italia dopo Mondiale mancato : "conosco cose che.." : Il ritorno di Ventura: 'Insigne fuori con la Svezia? La verità è che...'. L'ex ct Italia dopo fallimento del Mondiale mancato, 'conosco cose che..'.

Ventura “Insigne fuori con la Svezia? La verità è..”/ Ex ct Italia dopo Mondiale mancato : “conosco cose che..” : Il ritorno di Ventura: "Insigne fuori con la Svezia? La verità è che...". L'ex ct Italia dopo il fallimento del Mondiale mancato, "conosco cose che appena potrò dire.."(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 19:42:00 GMT)

Ventura : 'Insigne in Italia-Svezia? Ci sono cose che non si sanno. Appena potrò - dirò la verità' : Dopo il fallimento spareggio contro la Svezia, l'Italia non andrà al Mondiale estivo in Russia. L'ex commissario tecnico Gian Piero Ventura, dopo essere tornato a fare un'apparizione pubblica allo ...

Ecco le cinque cose che non bisognerebbe mai fare appena svegli : Il risveglio al mattino, per la maggior parte delle persone, è un momento particolare, spesso traumatico soprattutto durante la settimana lavorativa. Il momento del risveglio è quindi molto delicato, in grado di compromettere seriamente l’intera giornata, influenzando l’umore e la serenità mentale. Per addolcire al meglio la giornata, vengono consigliate cinque cosa da non fare assolutamente. fare la lavatrice appena svegli: questa ...