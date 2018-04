Xiaomi Black Shark disponibile da questo mese

Xiaomi Black Shark è ufficiale : lo smartphone da gaming con raffreddamento a liquido : Lo smartphone da gaming Xiaomi Black Shark è ufficiale: prestazioni elevate grazie anche al raffreddamento a liquido che spinge lo Snapdragon 845 a frequenze superiori.Xiaomi Black Shark è ufficialmente il secondo smartphone dedicato al gaming uscito di recente dopo il Razer Phone e non costerà poi così molto.Va detto fin da subito che Black Shark è tecnicamente un’azienda indipendente che però grazie alla collaborazione (e ai soldi) di ...

Era una Xiaomi Mi Band 3 quella che indossava Lei Jun alla presentazione di Black Shark? : All'evento di presentazione dello smartphone da gaming di Black Shark c'era anche Lei Jun, CEO di Xiaomi, che potrebbe aver avuto al polso una Xiaomi Mi Band 3. L'articolo Era una Xiaomi Mi Band 3 quella che indossava Lei Jun alla presentazione di Black Shark? proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Black Shark potrebbe assomigliare a Nintendo Switch : Sembra che Black Shark, lo smartphone da gaming supportato da Xiaomi, avrà un aspetto molto simile a quello di Nintendo Switch, con un controller collegabile allo smartphone. L'articolo Xiaomi Black Shark potrebbe assomigliare a Nintendo Switch proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Black Shark potrebbe utilizzare un lettore di impronte nel display : potrebbe essere uno tra Xiaomi Mi 7 Plus e Xiaomi Black Shark, ammesso che si chiami così, a portare al debutto il lettore di impronte nel display. L'articolo Xiaomi Black Shark potrebbe utilizzare un lettore di impronte nel display proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in un render ufficiale - si avvicinano Blackshark e nuove cuffie : Xiaomi Mi MIX 2s si mostra in un render ufficiale all'interno di uno spot realizzato come un trailer di Pacific RIM. Intanto sono in arrivo un nuovo paio di cuffie leggerissime e Xiaomi Blackshark, lo smartphone da gaming del produttore cinese. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in un render ufficiale, si avvicinano Blackshark e nuove cuffie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Blackshark non è niente male secondo Geekbench e AnTuTu : Xiaomi Blaxkshark, così potrebbe chiamarsi il primo smartphone da gaming del produttore cinese, fa visita a Geekbench e AnTuTu, mostrando una scheda tecnica davvero niente male. L'articolo Xiaomi Blackshark non è niente male secondo Geekbench e AnTuTu proviene da TuttoAndroid.