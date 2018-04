Xi Jinping incontra Klaus Schwab

Boao - Xi Jinping incontra imprenditori cinesi e stranieri : "La riforma della Cina è sempre in divenire" : La Cina dovrà sviluppare con fermezza un'economia mondiale aperta, per dare il proprio contributo allo sviluppo dell'Asia e a quello del resto del mondo. La Cina è favorevole al fatto che anche gli ...

Bo'ao Forum for Asia - Xi Jinping incontra i massimi esponenti politici dei vari paesi. Al centro delle discussioni la cooperazione nell'... : Dal canto suo, Khürelsükh ha affermato che il rafforzamento della cooperazione con la Cina rappresenta una priorità della politica estera del suo paese. La Mongolia sostiene l'iniziativa "Una cintura ...

Xi Jinping incontra il primo ministro olandese : Xi Jinping ha sottolineato che sia la Cina che i Paesi Bassi devono mantenere un'economia mondiale aperta, continuare a salvaguardare il sistema commerciale multilaterale e promuovere la ...

KIM JONG-UN HA INCONTRATO XI Jinping IN CINA/ La denuclearizzazione dipende da Usa e Corea del Sud : Kim JONG-UN ha INCONTRATO Xi JINPING in CINA: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Ecco il perché di tale vis-a-vis avvenuto in questi giorni(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:11:00 GMT)

Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping in Cina/ Pechino - perchè il viaggio segreto del dittatore coreano? : Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping in Cina: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Ecco il perché di tale vis-a-vis avvenuto in questi giorni(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:02:00 GMT)