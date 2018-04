Xbox OS | Microsoft annuncia la versione 1805 ricca di novità

Xbox One potrebbe essere l’ultima generazione di console prodotta da Microsoft : Il futuro di Xbox potrebbe essere differente da quello che immaginiamo con la serie “One” che rappresenterà l’ultima e definitiva generazione di console prodotta da Microsoft. A suggerire questa ipotesi è stato indirettamente il caro Phil Spencer, il responsabile del settore gaming di Redmond, che rispondendo su Twitter ad un utente ha rivelato di pensare a un futuro per Xbox simile a quello PC che prevederebbe più libertà ...

Xbox One : Anthem - Battlefield V e molti altri titoli saranno sponsor ufficiali di Microsoft [Rumor] : Microsoft potrebbe davvero fare il botto alla prossima conferenza E3 e la scelta del vastissimo e scenografico Microsoft Theater come location non sarebbe casuale. Sembra che l’azienda fondata da Bill Gates abbia stipulato grandi partnership e accordi commerciali quanto costosi con le più grandi software-house di videogiochi AAA molto famosi; si parla di Battlefield V, Anthem, Cyberpunk 2077, Borderlands 3, Madden, Shadow of the Tomb ...

Microsoft ha assunto 50 dipendenti autistici per Xbox Live e Azure : Microsoft ha lanciato l’Autism Hiring Program nel 2015, ideato per identificare e rimuovere le barriere che impediscono alle persone affette da autismo, magari molto capaci e istruite, di trovare un impiego lavorativo. Oggi, in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo, il Colosso di Redmond riporta che il programma ha riscosso un grande successo con oltre 50 dipendenti assunti a tempo pieno sparsi in ...

Xbox One X : Microsoft festeggia con uno spot il superamento dei 100 titoli 4K : Finalmente ci siamo: la barriera dei 100 giochi ottimizzati per Xbox One X con 4k nativo ed eventuali 60fps è stata sfondata raggiungendo un traguardo importante. Microsoft ha deciso di festeggiare pubblicando un nuovo spot sul proprio canale Youtube dove viene chiaramente evidenziata la potenza della console capace di portare un’esperienza grafica unica e coinvolgente: “Provate l’esperienza del gaming in 4K giocando agli oltre ...

Microsoft pronta a bannare chi usa un linguaggio offensivo e volgare su Skype - Office e Xbox : Probabilmente a causa di due leggi approvate di recente dal Congresso americano, Fosta e Sesta, Microsoft ha deciso, a partire dal 1 maggio 2018, di cambiare radicalmente i propri termini di contratto. In un documento, il Colosso di Redmond avverte i propri utenti che bannerà parzialmente o totalmente l’account, dipende dalla gravità della situazione, di tutti coloro che pubblicano contenuti o materiali inappropriati riguardanti la nudità, ...

Microsoft Store : aggiunta la tab dedicata all’hardware con Xbox e Surface : Dopo l’introduzione della tab relativa alle estensioni di Edge, l’app del Microsoft Store ne ottiene una nuova dedicata all’hardware prodotto a Redmond. Andando nella parte superiore oppure nel menu hamburger dell’applicazione di sistema si può notare adesso che vicino a Home, Giochi, App e Film e TV appare anche “Dispositivi“. All’interno di questa sezione, come suggerisce lo stesso nome, è possibile ...

Xbox sulla “nuvola” - il grande obiettivo di Microsoft (che non vedremo presto) - editoriale : Un mondo fatto di nuvole, dove le informazioni viaggiano rapide e fluide. Non è una fantasia zen né un quadro astratto di qualche artista ungherese: è la direzione che sta perseguendo Microsoft per plasmare il futuro di Xbox e, forse, anche quello dell'industria tutta. Si parla ovviamente di cloud gaming, ma valutare il percorso strategico dell'azienda di Redmond soltanto dalla prospettiva di un possibile servizio in streaming sulla falsa riga ...

Microsoft punta sul matrimonio tra Xbox e Azure : L’idea di portare la tecnologia cloud su console sembra essere un sogno nel cassetto di Microsoft che potrebbe realizzarsi completamente in futuro. Di recente è stata divulgata la notizia riguardante l’assunzione di un nuovo team di ingegneri facenti parti della sezione Xbox che dovrebbe occuparsi proprio del gaming cloud. Il team in questione è guidato da Kareem Choudhry, un dipendente di Redmond con diversi anni di carriera alle ...

Microsoft conferma : PlayerUnknown's Battlegrounds supera quota 5 milioni di giocatori su Xbox One : Il fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds continua a macinare numeri di tutto rispetto e, a quanto pare, le ultime informazioni riguardanti la quantità di giocatori su Xbox One erano esatte.Qualche giorno fa, si parlava di ben 5 milioni di giocatori su console, ma il traguardo non era stato confermato. Fino ad ora: Microsoft ha dichiarato che ora in PUBG su Xbox One sono presenti più di 5 milioni di utenti.Per festeggiare il risultato i ...

Xbox E3 2018 : il palcoscenico sarà il vasto Microsoft Theater : Dopo aver dichiarato che la conferenza E3 2018 di Xbox si terrà il 10 giungo alle 20:00 italiane, il Big di Redmond ci comunica un altro interessante dettaglio. Stando a quanto riportato dal blog ufficiale, l’evento avrà come location il Microsoft Theater che, per chi non lo conoscesse, è una vastissima sala con un palcoscenico altrettanto grande quanto molto attrezzato con una moltitutine di display. Per farvi un’idea migliore, ...

MediaWorld : fino al 20% di sconto su tutti i prodotti Microsoft - da Surface a Xbox : MediaWorld, la nota catena di negozi di elettronica, ha annunciato per il proprio sito web delle nuove promozioni applicabili a tutti i prodotti di casa Microsoft. Accedendo a MediaWorld.it, qualsiasi hardware targato Redmond si acquisterà (ovvero tutta la gamma Surface e Xbox One), si otterrà istantaneamente uno sconto pari al 10% del prezzo di listino. Non solo, se l’utente decide di pagare con PayPal lo sconto si raddoppia arrivando al ...

Inside Xbox : Sea of Thieves protagonista della prima puntata dello show di Microsoft : Come già vi avevamo segnalato, Microsoft ha ideato un nuovo show mensile chiamato Inside Xbox, durante il quale il colosso offrirà agli utenti, giocatori e appassionati interviste, gameplay, anteprime e altro.Nel fine settimana, è andata in onda la prima puntata che ha avuto per protagonista l'attesa esclusiva Sea of Thieves. Come riporta Dualshockers, Rare ha mostrato le principali meccaniche di gameplay, oltre a un assaggio del cross play tra ...

Microsoft annuncia Inside Xbox : uno show mensile che debutterà tra pochi giorni : Arrivano interessanti notizie direttamente dal sito Xbox.com, dove è comparso un annuncio relativo al nuovo show mensile Inside Xbox, che debutterà tra pochi giorni, ovvero il 10 marzo.Di cosa si tratta? È presto detto: Inside Xbox è uno show mensile che proporrà interessanti contenuti per tutti gli utenti della console di casa Microsoft, interviste esclusive agli sviluppatori, gameplay e anteprime dei giochi più attesi. Ma non solo, ci saranno ...

Microsoft presenta Inside Xbox - informazione e intrattenimento su Xbox One : Inside Xbox sarà un telegiornale che riassumerà gli annunci più importanti della settimana, ma anche un canale di approfondimento sul mondo della console di Redmond e un modo per fornire "uno sguardo ...