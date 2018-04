WhatsApp | gli aggiornamenti che vi miglioreranno la vita

WhatsApp : grande novità in arrivo per tutti gli utenti Video : #WhatsApp si prepara a sorprendere ancora una volta i suoi utenti [Video]. Negli ultimi mesi sono giunte diverse novita', e sembra proprio che la societa' di Mark Zuckerberg non abbia alcuna intenzione di fermarsi. Gli aggiornamenti e l'introduzione di funzioni innovative hanno fatto sì che negli ultimi tempi il pubblico scegliesse con maggiore frequenza la app dal pallino verde rispetto alle altre applicazioni di messaggistica istantanea ...

Su WhatsApp arrivano gli hashtag per organizzare contatti e messaggi (solo Business) : WhatsApp ha da poco annunciato l'introduzione degli hashtag (o etichette) per consentire agli utenti di organizzare meglio e ritrovare più facilmente messaggi (sia singoli che intere chat) e contatti. Si tratta di una funziona dedicata esclusivamente agli utenti Business. L'articolo Su WhatsApp arrivano gli hashtag per organizzare contatti e messaggi (solo Business) proviene da TuttoAndroid.

Salerno, 18enne scomparso da Buonabitacolo: Antonio Alexander Pascuzzo, nessuna notizia da 5 giorni ma gli stati Whatsapp e Facebook preoccupano amici e parenti.

Sos corso di sopravvivenza alle chat di classe : aneddoti - comportamento e consigli per non venire sommersi di messaggi su WhatsApp : Basta poco per farsi sfuggire le cose di mano e in men che non si dica, già dai primi giorni di scuola, saremo sommersi di chat delle mamme, di classe, di sport, di catechismo e chi più ne ha più ne metta. Senza contare poi le chat parallele che apre la mamma separatista, quella che vuole parlare solo con chi ha figli maschi, quella che serve solo per chi fa merenda in quel bar e chi prende il caffè la mattina entro le ore 9. Poi che fai, non ...

“Ma come è possibile?”. Allarme rosso su WhatsApp. Ecco la nuova funzione che espone gli utenti a errori (e figuracce) imperdonabili : Una volte erano i bigliettini o le tracce di rossetto. Oggi per evitare figuracce imbarazzanti e potenzialmente disastrose la cosa più importante è tenere d’occhio il telefonino, sempre pronto a regalare pericolosissime gaffe alla prima distrazione. Soprattutto attraverso WhatsApp, l’ormai popolarissima app di messaggistica alla quale tutti accediamo regolarmente nel corso delle nostre giornate. Un piccolo aiuto ai troppo ...

WhatsApp, trucchi per migliorare l'utilizzo dell'applicazione: Dalla sicurezza-privacy all'archiaviazione delle chat, passando Dalla piattaforma web e le GIF

WhatsApp aggiornamento : arriva il widget che mostra gli stati dei contatti : arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp mobile che introduce la possibilità di attivare un widget con lo scopo di mostrare gli ultimi aggiornamenti di stato dei contattiIl widget rimane sempre presente nel centro di notifica dei widget dei dispositivi e oltre a mostrare i contatti con cui sono avvenute le ultime chat, come accadeva prema dell’aggiornamento, ora è presente l’opzione espandi per vedere gli stati aggiornatiWhatsApp ...

WhatsApp Plus ruba dati e foto degli utenti Android : Secondo un rapporto stilato dal Malwarebytes Labs, è in circolazione una falsa applicazione di WhatsApp che sarebbe in grado di appropriarsi delle foto e delle chat complete degli utenti. Fortunatamente l’App dannosa non è presente all’interno degli store ufficiali, Google Play o App Store, in quanto è stata prontamente eliminata ma è facilmente reperibile in rete.Molti utenti Android hanno avuto accesso all’APK di WhatsApp ...

WhatsApp : addo privacy - sugli store c'è l'app spia Video : Gli smartphone sono riusciti a rivoluzionare il nostro modo di comunicare anche e soprattutto grazie ad app come Whtsapp. Il popolare sistema di messaggistica istantanea ha praticamente mandato in pensione gli sms e nel tempo si è evoluto da semplice programma finalizzato allo scambio di messaggi ad una vera e propria piattaforma in cui è possibile fare chiamate, audio, Video, condividere files. Un prodotto vincente che ha sbaragliato la ...

“Le foto del profilo…”. Allarme tra gli utenti WhatsApp : ecco cosa si rischia a causa delle proprie immagini sull’app di messaggistica : Uno dei dettagli che definisce meglio la nostra personalità in rete, anticipando agli altri informazioni preziose sulla nostra identità e le nostre passioni, è la foto profilo. Un tratto così importante che la scelta, per molti utenti, è particolarmente delicata e richiede minuti, se non ore, di profonde riflessioni. Anche su WhatsApp, dove una delle prime cose che controlliamo nei nostri contatti è proprio quel piccolo riquadro contente ...

WhatsApp : su iOS gli Stati si leggono senza aprire l'app e le note vocali continuano in background : Calma piatta per la versione Android di WhatsApp , il messenger più diffuso al mondo che, però, su iOS ha rilasciato un interessante aggiornamento , in modo da rendere possibile visionare le Storie senza dover accedere all'app, e così da consentire la fruizione delle note vocali ...

